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Así quedaron definidas las semifinales del Mundial 2026: fechas, horarios y partidos

Francia, España, Inglaterra y Argentina son los cuatro semifinalistas de la Copa del Mundo 2026. Conoce las fechas, horarios y cruces rumbo a la gran final.

Redacción SI México

Francia vs España y Argentina vs Inglaterra: así se jugarán las semifinales del Mundial
Francia vs España y Argentina vs Inglaterra: así se jugarán las semifinales del Mundial / Buda Mendes/Getty Images

La Copa del Mundo de Norteamérica 2026 ya conoce a sus cuatro semifinalistas. Francia, España, Inglaterra y Argentina superaron la ronda de cuartos de final y continúan en la lucha por conquistar el título mundial.

La primera semifinal enfrentará a Francia y España, en un duelo que se disputará el martes 14 de julio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). Ambos combinados buscarán convertirse en el primer finalista del certamen.

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Por su parte, Argentina e Inglaterra protagonizarán la segunda semifinal el miércoles 15 de julio, también a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). La Albiceleste llega tras eliminar a Suiza, mientras que los Tres Leones dejaron en el camino a Noruega para instalarse entre los cuatro mejores del torneo.

Así se jugarán las semifinales del Mundial 2026

Martes 14 de julio

Francia vs España

13:00 horas (tiempo del centro de México)

Miércoles 15 de julio

Inglaterra vs Argentina

13:00 horas (tiempo del centro de México)

Con estos enfrentamientos quedaron definidas las semifinales del Mundial 2026. Francia, España, Inglaterra y Argentina buscarán dar el último paso hacia la gran final y mantener vivo el sueño de levantar la Copa del Mundo.

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