Así quedaron definidas las semifinales del Mundial 2026: fechas, horarios y partidos
La Copa del Mundo de Norteamérica 2026 ya conoce a sus cuatro semifinalistas. Francia, España, Inglaterra y Argentina superaron la ronda de cuartos de final y continúan en la lucha por conquistar el título mundial.
La primera semifinal enfrentará a Francia y España, en un duelo que se disputará el martes 14 de julio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). Ambos combinados buscarán convertirse en el primer finalista del certamen.
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Por su parte, Argentina e Inglaterra protagonizarán la segunda semifinal el miércoles 15 de julio, también a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). La Albiceleste llega tras eliminar a Suiza, mientras que los Tres Leones dejaron en el camino a Noruega para instalarse entre los cuatro mejores del torneo.
Así se jugarán las semifinales del Mundial 2026
Martes 14 de julio
Francia vs España
13:00 horas (tiempo del centro de México)
Miércoles 15 de julio
Inglaterra vs Argentina
13:00 horas (tiempo del centro de México)
Con estos enfrentamientos quedaron definidas las semifinales del Mundial 2026. Francia, España, Inglaterra y Argentina buscarán dar el último paso hacia la gran final y mantener vivo el sueño de levantar la Copa del Mundo.