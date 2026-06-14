Australia arranca con triunfo: derrota 2-0 a Turquía en el Grupo D
Australia debutó con una victoria de 2-0 sobre Turquía en el Grupo D del Mundial 2026, gracias a los goles de Irankunda y Metcalfe.
La selección de Australia comenzó con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo 2026, luego de imponerse 2-0 a Turquía en el partido correspondiente al Grupo D, disputado en el BC Place de Vancouver, Canadá.
Con anotaciones de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe, los australianos sumaron tres puntos importantes.
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