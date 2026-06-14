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Australia arranca con triunfo: derrota 2-0 a Turquía en el Grupo D

Australia debutó con una victoria de 2-0 sobre Turquía en el Grupo D del Mundial 2026, gracias a los goles de Irankunda y Metcalfe.

Redacción SI México

Connor Metcalfe celebra el segundo gol de Australia ante Turquía en el Mundial 2026.
Connor Metcalfe celebra el segundo gol de Australia ante Turquía en el Mundial 2026. / Richard Heathcote/Getty Images

La selección de Australia comenzó con el pie derecho su participación en la Copa del Mundo 2026, luego de imponerse 2-0 a Turquía en el partido correspondiente al Grupo D, disputado en el BC Place de Vancouver, Canadá.

Con anotaciones de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe, los australianos sumaron tres puntos importantes.

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