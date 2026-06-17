Aymen Hussein sobrevivió a la guerra y hoy anota el primer gol de Irak en un Mundial tras 40 años
Irak, un país azotado por la guerra y la inestabilidad política, volvió a festejar un tanto en una Copa del Mundo después de 40 años. Aymen Hussein fue el encargado de darle esa alegría a la afición de su nación.
Lo anterior ocurrió durante el debut iraquí en la justa de Norteamérica 2026, este martes 16 de junio. El cuadro asiático se enfrentó a Noruega por la primera jornada del Grupo I.
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El conjunto nórdico comenzó poniéndose al frente al minuto 29 con un tanto de Erling Haaland. Sin embargo, solo diez minutos después, al 39’, vendría la respuesta y el momento que marcaría un antes y un después en el futbol de Irak.
Una jugada que se gestó desde el fondo terminó con un centro preciso de Amir Al-Ammari, que encontró a Aymen Hussein, quien se alzó en el área y, con un testarazo, mandó el balón a las redes. Tras la anotación, corrió directo al banderín de tiro de esquina, donde fue abrazado tanto por sus compañeros en la cancha como por los miembros de la banca, celebrando este histórico momento.
Al final, el partido culminó con una victoria de Noruega por 4-1, con otro gol de Haaland y dos más de Leo Skiri Østigård y Kristian Thorstvedt. Pero Irak se quedó con la anécdota de que volvió a gritar un gol mundialista tras cuatro décadas de espera.
¿Quién es Aymen Hussein? Su padre murió y su hermano desapareció en la guerra
El anotador iraquí nació el 22 de marzo de 1996 en una comunidad rural de Hawija, Kirkuk. Como varios de sus compatriotas, comparte la tragedia de la violencia, ya que su localidad quedó en medio de los conflictos entre las autoridades y grupos fundamentalistas.
Esto impactó la vida de su familia, ya que su padre, quien era miembro del ejército de su país, fue asesinado. En tanto, su hermano fue raptado por un grupo delictivo y posteriormente reportado como desaparecido. Todo esto lo llevó a escapar hacia un centro de refugiados.
Pese a las hostilidades, Aymen Hussein buscó construir una carrera deportiva en la que ha dejado huella en repetidas ocasiones. A nivel juvenil logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río 2016 y, aunque se perdió el evento por lesión. Años más tarde tuvo su revancha al acudir como refuerzo mayor para París 2024. De igual forma, en 2023 ganó con su selección la Copa de Naciones del Golfo.
En marzo de este año, anotó el 2-1 de la victoria sobre Bolivia en el repechaje continental que definió el último boleto mundialista a Norteamérica 2026. Y aunque tras su llegada a Estados Unidos para el torneo fue retenido por siete horas para ser interrogado, esto no detuvo su ímpetu en la cancha para lograr una nueva hazaña.
El último gol de Irak en un Mundial
Contando la actual edición de 2026, Irak únicamente tiene dos participaciones en Copas del Mundo a lo largo de su historia. La primera de ellas ocurrió en México 1986, donde compartió el Grupo B con los anfitriones mexicanos, Bélgica y Paraguay.
Los asiáticos comenzaron aquel torneo con una derrota de 0-1 ante los guaraníes. Y si bien para la segunda fecha volvieron a caer, ahora contra Bélgica por 1-2, esa derrota tuvo un aspecto especial, ya que al minuto 59 de aquel encuentro Ahmed Radhi se convirtió en el primer jugador de su país en anotar en un Mundial, y el único hasta la aparición de Aymen Hussein.
Finalmente, Irak cerró su participación en tierras aztecas con una tercera derrota, cayendo 0-1 ante México, en lo que había sido su último encuentro mundialista hasta la edición de 2026.