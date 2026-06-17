Haaland brilla con doblete y guía a Noruega a una goleada sobre Irak
Erling Haaland anotó un doblete y lideró la victoria; los nórdicos comenzaron con autoridad su participación en el Mundial 2026.
Tras 28 años de ausencia, Noruega regresó este martes al Mundial con una victoria por 4-1 ante Irak de la mano de su estrella Erling Haaland, que en su bautizo mundialista marcó doblete y fue figura del partido.
La selección escandinava dio un golpe de autoridad liderada por dos goles de Haaland, (29’ y 43’), uno de Leo Ostigard (76’) y un tanto en contra de Amir Al-Ammari (90+6).
El empate parcial del conjunto iraquí lo anotó de un soberbio cabezazo el experimentado delantero Aymen Hussein (39’).
Más temprano, en el otro partido del Grupo I, Francia derrotó 3-1 a Senegal. AFP
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