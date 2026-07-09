Ayyoub Bouaddi, el estudiante de matemáticas que le dijo "no" a Zidane y hoy busca eliminar a Francia
Ayyoub Bouaddi es un caso peculiar. La vida lo dotó con la habilidad para jugar al fútbol, pero también para ser un experto en matemáticas. La leyenda Zinedine Zidane trató de convencerlo para jugar con Francia, pero él se negó para representar a Marruecos. Ahora, buscará convertirse en quien acabe con los sueños de Les Bleus.
Una de las revelaciones de este Mundial ha sido este mediocampista de 18 años. Pese a su corta edad, ha mostrado madurez para aportar a su equipo recuperando balones al defender, además de crear juego y mantener la calma con el esférico, siendo pieza medular para que el conjunto africano llegara a cuartos de final.
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Es así como, este jueves 9 de julio vivirá un partido especial en el choque entre Marruecos y Francia en dicha ronda. No solo por la fase y el rival, sino por la historia detrás, ya que ambas federaciones se pelearon en su momento por quedarse con él.
Ayyoub Bouaddi, un genio con el balón y para las matemáticas
Nació el 2 de octubre de 2007 en Senlis, Francia, aunque los orígenes de su familia son marroquíes. Desde chico entró a las fuerzas básicas del Lille de la Ligue 1 con la intención de convertirse en futbolista profesional, cumpliendo a la par con la escuela, donde encontró su otra pasión, los números y el cálculo.
Por ello, aunque debutó en 2023, no dejó el estudio. Al contrario, hoy combina su actividad como deportista con la carrera de Matemáticas, la cual estudia en línea en la Universidad de París.
La sinceridad de Zidane lo convenció de elegir a Marruecos
Al tener la doble nacionalidad, francesa y marroquí, llamó la atención de ambos países desde su etapa juvenil. En un inicio, comenzó vistiendo la camiseta de Les Bleus con las categorías Sub-16, Sub-18 y Sub-21, donde fue capitán. No obstante, justo antes de la Copa Mundial, declaró su intención de solicitar el cambio de federación para jugar con los Leones del Atlas.
El hecho generó una controversia que llegó a oídos de Zinedine Zidane, campeón del mundo en 1998 y quien se perfila para ser el nuevo entrenador galo tras la salida de Didier Deschamps al término del torneo.Por ello, "Zizou" habló con él para convencerlo de quedarse, aunque la honestidad del técnico pudo más. Y es que le dijo, “Me gusta cómo juegas, pero no puedo prometerte nada” acerca de asegurarle un puesto fijo, siendo este el momento que lo terminó por decantar hacia sus orígenes africanos.
Simplemente, para este mundial, en el cuadro francés le iba a tocar pelear el puesto con Manu Koné, Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot y Warren Zaïre-Emery. Esto sin contar a Eduardo Camavinga y Youssouf Fofana, estrellas que no fueron convocadas para este certamen.
A la espera de ser la próxima figura mundial
En esta Copa del Mundo, Bouadi llamó la atención tras sus actuaciones contra Brasil en la fase de grupos y Canadá en los octavos de final. Esto lo ha puesto en la órbita de gigantes europeos, tanto de la misma Ligue 1 como de la Premier League y LaLiga.
Por el momento, su carta pertenece al Lille hasta 2029. Y en caso de cualquier traspaso, el interesado no la tendrá fácil, ya que deberá desembolsar al menos 70 millones de dólares, precio que le ha puesto Olivier Létang, presidente del club francés.