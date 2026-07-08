FIFA desata la polémica al nombrar árbitros argentinos para el Francia vs Marruecos
La FIFA se ha visto envuelta en una nueva controversia en esta Copa Mundial 2026. La razón: la designación de un cuerpo arbitral argentino, encabezado por Facundo Tello, para el duelo de cuartos de final entre Francia y Marruecos. Descubre quién será el silbante central y por qué su nombramiento ha encendido las redes sociales.
El crucial compromiso de cuartos de final se llevará a cabo este jueves 9 de julio en el Boston Stadium.
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A diferencia de la mayoría de los partidos de este torneo, donde la terna en cancha comparte nacionalidad, pero el cuarto árbitro y el juez de reserva suelen ser de otra, el máximo organismo del fútbol decidió que los cinco asignados sean del mismo país:
- Árbitro central: Facundo Tello (Argentina)
- Asistente 1: Juan Pablo Belatti (Argentina)
- Asistente 2: Gabriel Chade (Argentina)
- Cuarto árbitro: Darío Herrera (Argentina)
- Árbitro de reserva: Cristian Navarro (Argentina)
¿Por qué genera controversia la presencia de un cuerpo arbitral argentino?
El motivo de la polémica se remite a la rivalidad futbolística que franceses y argentinos han construido en los últimos años. Ambas selecciones protagonizaron dos duelos en las últimas dos Copas del Mundo, alimentando una creciente rivalidad entre sus aficionados.
El primer gran cruce ocurrió en los octavos de final de Rusia 2018, con triunfo galo por 4-3. El segundo, y el más importante, fue la final de Catar 2022, donde, tras un empate 3-3, la Albiceleste se impuso en la tanda de penales por 4-2 para coronarse campeona del mundo.
A esto se suma la constante comparativa mediática entre Lionel Messi y Kylian Mbappé por los récords históricos de goleo en las Copas del Mundo. Hay que recordar que, en esta justa, el argentino ya llegó a 21 tantos mundialistas, mientras que el francés lo sigue de cerca con 19.
¿Quién es Facundo Tello, el árbitro que dirigirá el juego de Francia?
Nacido en Bahía Blanca, Argentina, el 4 de mayo de 1982, Facundo Tello debutó profesionalmente en la Primera División de su país en 2013. Seis años más tarde, en 2019, recibió su gafete internacional de la FIFA.
Ha participado en competiciones de Conmebol y acudió a Catar 2022. Ahora, el árbitro de 44 años vive su segunda experiencia mundialista en Norteamérica 2026, donde ya impartió justicia en dos encuentros de la fase de grupos:
- Canadá 3-0 Bosnia y Herzegovina
- Sudáfrica 1-0 Corea del Sur
Entre las grandes anécdotas de su carrera destaca la final del Trofeo de Campeones 2022 entre Boca Juniors y Racing Club. En aquel encuentro, marcado por las faltas y los conatos de bronca, Tello mostró 7 tarjetas amarillas y 10 tarjetas rojas en la victoria 2-1 de los de Avellaneda.
A Argentina le tocó un arbitraje francés
Es importante señalar que, independientemente de las nacionalidades de los árbitros, estas no deberían influir en los resultados. Lo único que se busca evitar es que los jueces pertenezcan a alguno de los países participantes.
Como prueba de ello, la propia FIFA designó al francés François Letexier como juez central para el duelo de octavos de final entre Argentina y Egipto, disputado este martes 7 de julio.
Aquel encuentro terminó con una victoria 3-2 en favor de los sudamericanos. Curiosamente, aunque existieron reclamos arbitrales contra el silbante galo, estos provinieron del conjunto africano debido a decisiones del VAR que terminaron por anularle un gol.