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Barcelona y Atlético de Madrid, entre los clubes que más jugadores tienen en semifinales

Inglaterra, Argentina, España y Francia quedan con vida en el Mundial y los clubes que más aportan a estas semifinales son dos españoles.

Jonathan Almazán

Lamine Yamal, la joven figura española del Barcelona.
Lamine Yamal, la joven figura española del Barcelona. / David Ramos/Getty Images

Las semifinales de la Copa del Mundo 2026 entre Francia-España y Argentina-Inglaterra están por comenzar, lo que significa que los mejores jugadores del mundo estarán saltando al campo este martes 14 y miércoles 15 de julio para definir a los finalistas.

Dentro de las plantillas de las cuatro selecciones inmiscuidas se tienen a los mejores jugadores de los clubes de élite más importantes de Europa. Son ocho los equipos que tienen presencia de hasta cuatro futbolistas suyos dentro de las semifinales, destacando las plantillas de la Premier League, Liga Española y Ligue 1 de Francia.

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De los ocho equipos que más aportan a las semis de la Copa del Mundo cinco son de Inglaterra, dos de España y solamente uno de Francia. Para la liga española sus representantes vienen del FC Barcelona y Atlético de Madrid, con 10 y 9 respectivamente.

En cuanto a Inglaterra, Arsenal (8), Manchester City (6), Aston Villa (5), Chelsea (4) y Crystal Palace  (4) son los que representan a la Premier League. El único club presente fuera de la Premier y LaLiga es el PSG de la Ligue 1, que aporta hasta seis jugadores a la justa.

FC Barcelona

  • España: Pau Cubarsi, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres, Eric García, Gavi y Joan García.
  • Francia: Jules Koundé
  • Inglaterra: Anthony Gordon

Atlético de Madrid

  • España: Álex Baena, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo y Marcos Llorente.
  • Argentina: Nahuel Molina, Julián Álvarez, Thiago Almada, Juan Musso y Giuliano Simeone.

Arsenal

  • Inglaterra: Noni Madueke, Declan Rice, Bukayo Saka y Eberechi Eze.
  • España: Mikel Merino, David Raya y Martín Zubimendi.
  • Francia: William Saliba

PSG

  • Francia: Ousmane Dembelé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery y Lucas Hernández.
  • España: Fabián Ruiz

Manchester City

  • Inglaterra: Nico O'Reilly, Marc Guéhi, John Stones y James Trafford.
  • España: Rodi
  • Francia: Rayan Cherki

Aston Villa:

  • Inglaterra: Ezri Konsa, Morgan Rogers, y Ollie Watkins.
  • Argentina: Emiliano Martínez
  • Francia: Lucas Digne

Chelsea:

  • Inglaterra: Reece James y Trevoh Chalobah
  • Francia: Malo Gusto
  • Argentina: Enzo Fernández

Crystal Palace:

  • Francia: Jean-Philippe Mateta y Maxence Lacroix.
  • Inglaterra: Dean Henderson
  • España: Yéremy Pino

De los ocho equipos involucrados ninguno cuenta con al menos una representación en todas y cada una de las selecciones que se presentarán en las semifinales; por otro lado, el club que más aporta a una sola selección es el FC Barcelona con 7 jugadores en España, seguidos por el PSG que brinda a Francia 5 represenantes, mismos que el Atlético de Madrid le da a Argentina.

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Jonathan Almazán
JONATHAN ALMAZÁN

Colaborador en Sports Illustrated México. Fanático de los deportes y de compartir datos curiosos con los lectores.

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