Barcelona confirma venta de Ansu Fati al Mónaco: la joya blaugrana que no despegó
Ansu Fati se perfilaba para convertirse en la nueva gran estrella del Barcelona surgida de la cantera del club. Sin embargo, entre las constantes lesiones y la presión que significó ser el heredero de Lionel Messi, el atacante no terminó por explotar. Ahora, el conjunto catalán confirmó oficialmente su traspaso definitivo al AS Mónaco por una cifra de 11 millones de euros.
La noticia la dio a conocer el propio conjunto culé este martes 30 de junio. A través de sus redes sociales, publicó un video de despedida para el futbolista acompañado de la frase: "Blaugrana desde el primer día. Gracias por cada momento, Ansu". En el metraje se aprecia su recorrido por la institución, desde su etapa como infantil hasta su consolidación en el primer equipo.
Lesiones y la presión de heredar el "10" de Messi
Hay que recordar que, con apenas 10 años, Ansu Fati se unió a las filas de La Masia. A lo largo de su formación se colocó rápidamente como una de sus joyas juveniles, motivo por el cual, en 2019, con solo 16 años y 9 meses, recibió la oportunidad de debutar con el primer equipo.
Esto lo llevó a conseguir diversos récords, como el de convertirse en el futbolista más joven del Barcelona en marcar un gol tanto en LaLiga como en la Champions League, marcas que posteriormente fueron superadas por Lamine Yamal. Asimismo, cuando Lionel Messi abandonó la institución en 2021, el extremo español fue el elegido para heredar el dorsal número 10.
No obstante, Ansu no logró llenar el enorme vacío que dejó el argentino. A ello se sumaron una lesión en el menisco de la rodilla izquierda y diversas afectaciones musculares, que mermaron su rendimiento. Esto quedó en evidencia en sus registros con el club, donde disputó 123 partidos, marcó 29 goles y repartió 10 asistencias.
Francia, la oportunidad ideal para volver a brillar
Debido a la falta de minutos, Fati comenzó a salir a préstamo desde 2023. Primero vivió una experiencia de un año en la Premier League con el Brighton & Hove Albion. Posteriormente, en 2025, arribó al Mónaco bajo otra cesión, donde finalmente volvió a encontrar regularidad.
En una temporada con el conjunto monegasco, el delantero de 23 años disputó 30 partidos. Durante ese periodo recuperó el olfato goleador y anotó 12 tantos. Por esta razón, al término del préstamo, el conjunto de la Ligue 1 optó por hacer válida la opción de compra, con el objetivo de que continúe recuperando su mejor nivel en el futbol francés.