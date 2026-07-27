Beccacece desmiente que hayan amenazado a Ecuador previo al juego vs México
Una de las polémicas que surgieron durante la Copa Mundial 2026 fueron las supuestas amenazas de muerte que la selección de Ecuador habría recibido antes de su derrota ante México. Sin embargo, todas estas versiones se vinieron abajo luego de ser desmentidas por Sebastián Beccacece, quien dirigió al conjunto sudamericano durante el torneo.
Lo anterior lo reveló en una entrevista para la cadena ecuatoriana Radio Centro. Ahí, el estratega habló sobre su experiencia al frente de La Tri durante el certamen.
TE PUEDE INTERESAR: Ecuador, con una plantilla que casi duplica el valor de México
En medio de la plática surgió el tema del partido de dieciseisavos de final disputado en el Estadio Azteca el pasado 30 de junio. Se le preguntó sobre el ambiente previo al encuentro y si existió alguna clase de intimidación, algo que Beccacece negó de inmediato.
"Eso es totalmente falso. Nosotros perdimos porque México fue mejor que nosotros en ese primer tiempo, porque nos superó futbolísticamente y porque convirtió. Después se genera todo este tipo de situaciones", declaró.
"No hay que generar conspiraciones"
Aclaró que muchos de estos rumores crecieron debido a la desinformación que se mueve en las plataformas digitales:
"Hoy estamos en un mundo de incertidumbre, donde la única certeza que tenemos es que el 90% de las cosas que circulan en las redes son falsas", dijo.
Por esta razón, invitó a la afición en general a no caer en teorías sin fundamento: "Me parece que cuando se pierde a veces es más fácil decir: 'Bueno, se perdió porque el rival fue mejor, porque nosotros no hicimos las cosas que teníamos que hacer', y se termina el debate, en lugar de generar toda una situación de conspiración o de teorías que realmente no son ciertas", añadió.
México fue mejor durante el partido
Finalmente, reconoció que México fue un justo vencedor en aquel choque. Incluso, aseguró que fue el único rival contra el que no pudo plasmar su idea de juego en la cancha.
"El juego con México fue el único partido donde fuimos superados, donde no pudimos mostrar nuestro juego. No nos dejó demostrar por qué estuvimos en esa instancia".
Cabe recordar que Ecuador comenzó su participación en el Grupo E cayendo de último minuto ante Costa de Marfil por 0-1. Luego, se llevó un empate 0-0 con Curazao, donde el arquero caribeño Eloy Room le negó el gol con 15 atajadas. Posteriormente, cerró la primera ronda venciendo 2-1 a Alemania para conseguir, con 4 puntos, su pase a la fase de eliminación directa como uno de los mejores terceros lugares del torneo.
En las rondas de eliminación directa, su primer y último rival fue México. Y es que el conjunto azteca dejó fuera a los ecuatorianos con un marcador de 2-0. Tras concluir su participación en la justa, Beccacece dejó el cargo de la escuadra ecuatoriana.