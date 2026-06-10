¡Hasta 50 mil pesos! Boletos restantes para partidos de México, los más caros en reventa
Los precios de reventa para asistir a los partidos de fase de grupos de México en el Mundial 2026 son tres veces más caros de media que para otras selecciones, según datos del miércoles de Ticketdata.
El precio mínimo para acudir al encuentro inaugural entre El Tri y Sudáfrica el jueves, en el estadio Azteca, alcanza los 2 mil 813 dólares (casi 50 mil pesos) en los principales portales de internet para la reventa en Estados Unidos, como Seatgeek, Vivid Seats o Stubhub. Éstos son agregados por Ticketdata y los precios están en constante evolución.
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El segundo partido de la competición enfrenta a los otros dos componentes del Grupo A Corea del Sur y República Checa, con un precio de entrada medio de 488 dólares (8 mil 500 pesos), seis veces menos.
Los otros partidos de México aparecen entre los más caros:
- 2 mil 337 dólares (alrededor de 40 mil pesos) para el encuentro el 18 de junio contra Corea del Sur
- Mil 398 dólares (casi 25 mil pesos) para el duelo del 24 de junio contra República Checa.
De media, un partido de fase de grupos de México cuesta 2 mil 182 dólares (38 mil pesos), muy por encima de los 723 dólares (casi 13 mil pesos) de media para otros partidos de fases de grupos.
¿Cuánto cuestan los boletos en Estados Unidos y Canadá?
Por comparar, el precio de entrada medio para asistir a un partido de Estados Unidos, otro de los países anfitriones de la competición, está en 991 dólares (17 mil pesos), y mil 105 (casi 20 mil pesos) para el partido más caro, contra Australia el 19 de junio.
Muy por debajo está Canadá, el tercer anfitrión, cuyos precios están entre los más bajos, con un precio medio de 574 dólares (10 mil pesos).
Asistir a un partido de México cuesta de media 6,6 veces más que apoyar a Nueva Zelanda, cuyo precio medio es de 327 dólares (5 mil 700 pesos).
Ciudad de México y Guadalajara son dos de las tres ciudades que albergan los partidos más caros de fase de grupos.
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Monterrey, tercera ciudad mexicana que organiza partidos del Mundial, tiene precios más bajos. Los boletos más baratos cuestan de media unos 550 dólares (9 mil 500 pesos).
Los cinco encuentros de fase de grupos que se disputarán en Santa Clara, California, son los más baratos, con un boleto de entrada medio de 316 dólares (5 mil 500 pesos), cinco veces menos que en Ciudad de México.
A medida que se acerca el inicio del torneo, el precio aumenta: las tarifas para asistir al partido inaugural han aumentado un 29% en una semana. En un mes, la subida es incluso del 63%. AFP