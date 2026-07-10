Bono alcanza el récord de más penales atajados en los Mundiales con una técnica revolucionaria
Más allá de la eliminación, Yassine Bounou, conocido simplemente como Bono, se fue con la frente en alto. Y es que el guardameta no solo fue una de las grandes figuras de Marruecos, sino que también igualó el récord del portero con más penales atajados en la historia de los Mundiales. Todo esto gracias a una técnica que está revolucionando la portería. Descubre cuál es.
Este jueves, el conjunto marroquí cayó en los cuartos de final por 2-0 ante Francia. A pesar del resultado, Bono fue la pieza más destacada de los Leones del Atlas. Realizó seis atajadas, incluyendo un penal que le detuvo a Kylian Mbappé al minuto 28.
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Lo relevante de esta acción es que significó la cuarta pena máxima que detiene a lo largo de todas sus participaciones en la Copa del Mundo. Con esta cifra, el actual arquero del Al-Hilal igualó el récord de los máximos especialistas desde los once pasos en la historia de las justas mundialistas.
Los porteros con más penales atajados en la historia de los Mundiales
El récord es compartido por seis guardametas distintos con cuatro penales atajados en Copas del Mundo, tanto en tiempo regular como en tandas de definición. Junto a Bono aparecen leyendas de la talla de Iker Casillas, Sergio Goycochea y Harald Schumacher.
- Yassine Bounou "Bono" (Marruecos): Paró 2 penales en Qatar 2022 y 2 en Norteamérica 2026.
- Dominik Livaković (Croacia): Paró 4 penales en Qatar 2022.
- Danijel Subašić (Croacia): Paró 4 penales en Rusia 2018.
- Iker Casillas (España): Paró 3 penales en Corea-Japón 2002 y 1 en Sudáfrica 2010.
- Sergio Goycochea (Argentina): Paró 4 penales en Italia 1990.
- Harald Schumacher (Alemania): Paró 2 penales en España 1982 y 2 más en México 1986.
Bono y una técnica que cambió la forma de atajar penales
Lo que ha distinguido al arquero marroquí es su forma de afrontar este tipo de situaciones. Mientras otros optan por lanzarse antes del disparo, Bono ha apostado por una técnica diferente: quedarse de pie.
Sin embargo, no se queda estático, sino que se mueve sobre la línea de gol hacia el lado al que va el balón. Así busca abarcar más espacio del arco. Además, con sus 1.95 metros de estatura, puede llegar con mayor facilidad a los tiros que van por arriba, algo que sería difícil si se lanzara desde un inicio.
Incluso, en esta justa utilizó esta técnica durante la tanda de penales contra Países Bajos en los dieciseisavos de final, deteniendo así el intento de Crysencio Summerville. Pero no es la primera vez que la aplica, ya que desde la Copa Africana de Naciones 2025 había comenzado a poner en práctica su estilo para atajar.