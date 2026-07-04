Mundial 2026: Marruecos y Bono eliminan a Canadá, selección que vio nacer al guardameta
La selección de Marruecos dejó de ser una sorpresa y se convirtió en una realidad para esta Copa del Mundo 2026.
Dentro de las estrellas que conforman al equipo africano se encuentra el guardameta Yassine Bounou, pilar de los marroquíes que se volvió a cruzar con los canadienses en este torneo.
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Bounou siempre tiene presente en su vida a Canadá, pues el arquero nació en la ciudad de Montreal, e incluso pudo representar al cuadro norteamericano a nivel selección. Yassine nació en Quebec un 5 de abril de 1991, pero desde los 3 años de edad se mudó al país que se convertiría en su casa, Marruecos.
El padre de “Bono”, de origen marroquí, es maestro universitario de física, y a principios de los 90s, se encontraba en Canadá como profesor. Continuando con la carrea de su padre es que volvieron a Marruecos para que impartiera clases en la Escuela de Obras Públicas de Hassania; a partir de ahí y hasta los 11 años el futuro guardameta no saldría del país africano.
LOS INICIOS DEL ARQUERO
A los 8 años comenzó su carrera futbolística con el Wydad Casablanca, una carrera que no sería del todo aceptada por sus padres al comienzo, pero que fueron cambiando de parecer mientras se veía el talento que tenía Bono bajo los tres palos.
Los primeros años de su andar futbolístico estuvieron rodeados de contrastes, pues viniendo de una familia económicamente acomodada, compartió vestidor con niños que venían de barrios pobres de Casablanca.
“Jugábamos en un aparcamiento; usábamos cubos de basura como portería. Como no había larguero, solo se permitía chutar con el interior del pie. La otra portería estaba pintada en la pared. Podías chutar con toda la fuerza que quisieras”, comentó en una entrevista con El País en 2019.
Con Edwin van der Sar como una de sus principales referencias, la carrea de Yassine despegaba y a los 17 años era descubierto por el OGC Nice de Francia, quienes intentarían ficharlo, pero que por problemas burocráticos no podrían concretar el traspaso. Es por ello que a los 19 años Bono debutaría como profesional con el Wydad en el 2010.
EL SUEÑO EUROPEO
Apenas dos años después, su talento lo llevaría a firmar con el Atlético de Madrid en el 2012, aunque nunca jugaría un partido oficial con el primer equipo. A su llegada, sería enviado al Atlético de Madrid B, en donde estaría dos años.
Posteriormente sería enviado a préstamo al Zaragoza por dos temporadas; su carta sería vendida al Girona en el 2016, en donde pasaría otros tres años.
En su última temporada con los de Barcelona se iría a préstamo con el Sevilla, en donde su carrera despuntaría. Del 2019 al 2023 vistió la camiseta de los andaluces, en donde ganó las Europa League del 2020 y 2023. Para la temporada 23/24 se fue al futbol de Arabia Saudita con el Al-Hilal, equipo en el que aún milita.
UNA CARRERA, DOS OPCIONES
Su primer llamado con la selección de Marruecos se dio en el 2013, cuando formaba parte del Atlético de Madrid, no sin antes haber recibido una invitación por parte del cuerpo técnico de Canadá para representar al combinado norteamericano.
“Benito Floro me pidió que fuera a jugar para él. Pero yo me crie en Marruecos, jugué en sus categorías inferiores e incluso algunos partidos con el primer equipo. Siempre fue mi sueño jugar para ellos”, comentó Bono al canal de televisión del Sevilla.
Para Qatar 2022 compitió en su primera Copa del Mundo, en donde el destino lo cruzaba con su país de nacimiento. En la fase de grupos de dicho torneo se enfrentó con Canadá por primera vez, equipo al que su selección derrotó 2-1. Cuatro año después sus caminos se volverían a encontrar, ahora en ronda de eliminación directa, donde los africanos se volverían a imponer, ahora 3-0, para eliminar a uno de los anfitriones de la edición del 2026.
Después de llegar a las semifinales en Qatar, Marruecos se presenta en Estados Unidos, México y Canadá 2026 como uno de los serios candidatos al título, llegando ya a cuartos de final por segundo torneo consecutivo, siendo el primer equipo africano que lo logra en la historia.