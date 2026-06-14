Brasil empata 1-1 con Marruecos en el Mundial 2026
La selección de Marruecos logró poner contra las cuerdas al combinado de Brasil en su debut en la Copa Mundial 2026. Los africanos le sacaron un empate a la pentacampeona del mundo, en un partido que estuvieron cerca de ganar sobre el final.
El encuentro se celebró ante 80 mil personas en Nueva Jersey. En cuanto a las acciones, comenzaron con Marruecos sorprendiendo a propios y extraños, atacando y presionando con intensidad desde el silbatazo inicial.
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Pasado el primer cuarto de hora, Brasil logró calmar a los africanos y empezó a mover la pelota. Sin embargo, los Leones del Atlas solo necesitaban una ventana para generar peligro. Fue así como, al minuto 21, en una descolgada, Brahim Díaz puso un pase filtrado por el centro que dejó solo a Ismael Saibari, quien definió bombeado ante la salida de Alisson Becker para firmar el 0-1 marroquí.
Tras la pausa de hidratación, Marruecos volvió a asfixiar a la Canarinha, amenazando con el segundo tanto. Brasil, que ya sufría el trámite, reaccionó gracias a una genialidad de Vinícius Júnior, quien encaró por el sector izquierdo del área, enganchó hacia adentro y disparó cruzado para el empate 1-1 al minuto 31. El gol motivó a los sudamericanos, quienes previo al descanso tuvieron una ocasión más con una media tijera de Lucas Paquetá que hizo volar a Yassine Bounou 'Bono' para salvar su meta.
Brasil se recompuso, pero Marruecos casi lo liquida al final
Para la segunda parte, los dirigidos por Carlo Ancelotti salieron más ordenado a la reanudación. Esto se reflejó de inmediato en la cancha, ya que los brasileños finalmente lograron tomar los hilos del encuentro. Por su parte, Marruecos pasó a un rol más defensivo, soportando los embates cariocas.
Aun así, Brasil batalló para generar en ataque, siendo su ocasión más peligrosa una jugada en la que buscaron madrugar con disparo de Igor Thiago, pero Bono volvió a aparecer atento para detener el balón. Por su parte, Raphinha tuvo un centro en el área chica que no alcanzó a puntear, perdiéndose una oportunidad inmejorable.
Ya en el tiempo agregado, Marruecos, que se había reservado, buscó dar la campanada. Neil El Aynaoui probó de larga distancia, provocando el lance de Alisson Becker; aunque el guardameta dejó el rechace para el contrarremate de Soufiane Rahimi, logró reponerse para tapar el segundo disparo, manteniendo el 1-1 definitivo.
Tras esta primera fecha, ambos equipos sumaron su primer punto en el Grupo C. En la segunda jornada, el próximo 19 de junio, Brasil se medirá ante Haití, mientras que Marruecos hará lo propio frente a Escocia.