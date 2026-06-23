Broos no pone excusas: Sudáfrica necesita ganar pese al desgaste del torneo
MONTERREY - Sudáfrica afrontará este martes un partido de vida o muerte en el Mundial 2026 y su entrenador, Hugo Broos, no rehuyó a la realidad. La selección africana necesita vencer a Corea del Sur en el Estadio Monterrey para conservar posibilidades de clasificar a la siguiente fase, una situación que el técnico belga reconoció abiertamente durante la conferencia de prensa previa al encuentro.
“Tenemos que ganar el partido. Todos lo sabemos. En un sentido es fácil porque sabemos que hay que ganar, pero al mismo tiempo es difícil por el rival. Es un equipo muy bueno y muy disciplinado”, señaló Broos.
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El estratega destacó la calidad del conjunto asiático, que llega al cierre de la fase de grupos con opciones de asegurar su pase a la siguiente ronda, por lo que anticipó un duelo exigente para ambos equipos.
“Esperamos poder hacer nuestro mejor esfuerzo y que al final del partido podamos conseguir la victoria”, agregó.
Uno de los temas recurrentes en la conferencia fue el intenso calor que ha acompañado varios encuentros disputados en Monterrey. Cuestionado sobre si las condiciones climáticas podrían favorecer a Sudáfrica, Broos consideró que la adaptación requiere más tiempo del que los equipos han tenido durante el torneo.
“No lo sé. Necesitas más tiempo que uno o dos días para adaptarte. Deberías haber estado aquí dos semanas y entonces quizá podrías decir: ‘Estamos adaptados’. Cuando yo era jugador, cada vez que jugaba un partido con estas condiciones hacía malos partidos porque no podía adaptarme al calor”, explicó.
Aunque reconoció que el origen africano de sus jugadores podría representar una ligera ventaja, prefirió esperar al desarrollo del encuentro antes de sacar conclusiones.
“Tal vez porque somos africanos nos adaptamos más fácilmente y eso puede ser una ventaja, pero nuevamente, es para ambos equipos. Mañana veremos quién se adapta mejor”, señaló.
Difícil jugar en tres sedes distintas
Broos también habló sobre el desgaste acumulado por los constantes traslados que exige el formato del Mundial, después de que Sudáfrica disputara su primer partido en Ciudad de México, el segundo en Atlanta y ahora el tercero en Monterrey.
“Es muy agotador cuando tienes que viajar constantemente. Hay diferencias de horario. Jugamos en Ciudad de México, una semana después en Atlanta con otra diferencia horaria y ahora Monterrey”, explicó.
El técnico consideró que esos desplazamientos dificultan la recuperación de los futbolistas, especialmente cuando los partidos se juegan con pocos días de diferencia.
“Cuando juegas cada cuatro días y además tienes que viajar tanto, es complicado. Si estás en tres países diferentes, con distintos horarios, afecta la recuperación, especialmente con temperaturas tan altas como las que tendremos mañana”, afirmó.
Pese a ello, Broos dejó claro que no busca excusas y que su equipo deberá adaptarse a las circunstancias para mantenerse con vida en el torneo.
“Este es el formato del torneo y tenemos que adaptarnos”, concluyó.
Sudáfrica llegará al encuentro frente a Corea del Sur con la necesidad imperiosa de sumar tres puntos. En juego no sólo está la clasificación a la siguiente ronda, sino la posibilidad de prolongar su estancia mundialista en un grupo que se definirá hasta la última jornada.