Cabo Verde vuelve a sorprender con empate 2-2 ante Uruguay y sueña con los 16vos en el Mundial
Cabo Verde sigue sorprendiendo en Norteamérica 2026. No solo anotó su primer gol mundialista, sino que, por segunda jornada consecutiva, le ha sacado puntos a una campeona del mundo, empatando ahora 2-2 con Uruguay que peco de errores defensivos. Ahora, los isleños se mantienen vivos en el sueño de avanzar a las fases finales.
La mamá de Vozinha, presente en el estadio
Los africanos venían de conseguir su histórico primer punto en la justa tras empatar 0-0 con España, con el arquero Vozinha como su gran figura, quien tras ese partido declaró que su mamá no pudo estar en las gradas por problemas de visado. Por ello, tras conseguir finalmente los permisos, la madre del guardameta logró reencontrarse con su hijo para presenciar su participación mundialista.
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El partido comenzó con Uruguay dominando la pelota y posicionándose en territorio rival, pero sin generar verdadero daño. Incluso, pese a las llegadas charrúas, Vozinha no tuvo trabajo real durante los primeros minutos ya que todos los disparos se iban desviados. Por su parte, los africanos salieron atrevidos, pues a pesar de sus limitaciones trataban de utilizar la velocidad en el contragolpe. Fue así que, al minuto 21, Telmo Arcanjo avanzó por la banda, recortó al centro y, antes de que pudiera generar algo más, fue derribado por Rodrigo Bentancur.
Kevin Pina anota un gol para la historia
Lo que los uruguayos no esperaban era que la falta, lejos de frenar el peligro, resultara peor. Y es que, en el cobro, Kevin Pina sacó un derechazo que perforó a una barrera que se abrió antes de tiempo, venció a Fernando Muslera y se incrustó en las redes, colocando el 0-1 de Cabo Verde y el primer gol mundialista de este conjunto debutante en la justa.
El gol abrió el juego, ya que provocó la reacción de la Celeste. Fue así que, sobre el final de la primera parte, Uruguay por fin tocó la puerta y logró la remontada antes del descanso. Primero, al minuto 43, Bentancur remató de cabeza un centro, acción que Vozinha logró detener, pero dejando el rechace para que Maxi Araújo contrarrematara para el 1-1. Y luego, en la compensación, en otro balón por arriba, Araújo lo recentró para que ahora fuera Agustín Canobbio quien pusiera el 2-1 de los sudamericanos.
Para la segunda parte, los dirigidos por Marcelo Bielsa volvieron al frente. Sin embargo, un error en la zona baja permitió la llegada del empate una vez más. Tras recibir un pase de saque de banda, Mathías Olivera puso el balón a las afueras de su área, en tierra de nadie, lo que hizo que Muslera saliera condicionado. Fue ahí cuando Hélio Varela, que había entrado de cambio, se avivó y le ganó el balón al portero para quedar frente al arco solo y mandarlo a guardar para el 2-2 de Cabo Verde al 61'.
Sufriendo, Cabo Verde vuelve a dar el golpe sobre la mesa
Los uruguayos buscaron responder casi de inmediato con una jugada de tiro de esquina que terminó con un balón desviado en el área que pegó en el poste. Vozinha se lanzó tras la pelota, pero no pudo quedarse con ella, por lo que Araújo la empujó para lo que parecía el gol que adelantaba a los celestes. Sin embargo, el árbitro salvó al portero y marcó un fuera de lugar que dejó más dudas que respuestas.
Ya sobre el final, Uruguay no tuvo de otra que mandar todo al ataque. Pero Vozinha y su defensiva estuvieron atentos, cortando centros y despejando balones que buscaban un receptor. Y por si fuera poco, en una última jugada, Cabo Verde tuvo un contragolpe para matar, solo que una barrida in extremis de Bentancur salvó a la zaga charrúa de una jugada que hubiera sido fulminante.
Tras este empate, ambos conjuntos llegarán con 2 puntos y vida a la última jornada del Grupo H, pero obligados a jugarse el todo por el todo para avanzar a la siguiente fase. Cabo Verde enfrentará a Arabia Saudita, mientras que Uruguay irá contra el líder del sector, España. Ambos duelos se celebrarán el viernes 26 de junio, en simultáneo a las 18:00 horas.