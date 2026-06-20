¡Mamá estará ahí! La madre de Vozinha llega a Estados Unidos para asistir al partido de Cabo Verde
Vozinha, la gran figura de Cabo Verde, cumplirá un sueño más en su carrera: jugar un partido mundialista frente a su mamá. Ana Cándida Évora, la madre del guardameta, llegó a los Estados Unidos para acompañar a su hijo en su siguiente compromiso internacional.
El pasado lunes, el mundo conoció la historia del portero de 40 años que se convirtió en el héroe de todo un país. En el debut de Cabo Verde contra España, realizó siete atajadas clave y consiguió el empate 0-0 que significó el primer punto para su selección en las Copas del Mundo.
Te puede interesar: Vozinha, el héroe de Cabo Verde ante España que pasó de 50 mil a más de 2 millones de seguidores
Sin embargo, al término del encuentro, declaró entre lágrimas que le hubiera encantado que su mamá estuviera presente en el estadio para verlo: "No pudo venir por culpa del visado. El dinero que teníamos para pagar el trámite no lo conseguimos a tiempo", mencionó conmovido.
Esto provocó un movimiento en redes sociales para lograr que su madre obtuviera los permisos para viajar a territorio estadounidense. Tras lograrlo, este viernes 19 de junio, la señora Ana Cándida Évora finalmente aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami para presenciar desde las gradas las atajadas de su hijo.
¿Cuándo será el siguiente juego de Cabo Verde?
Vozinha regresará a la acción este domingo 21 de junio en el duelo entre Cabo Verde y Uruguay, correspondiente a la segunda fecha del Grupo H. El juego se celebrará en Houston, Texas.
Posteriormente, el combinado africano cerrará la primera ronda el viernes 26 de junio con un enfrentamiento ante Arabia Saudita, en la misma sede texana.