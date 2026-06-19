Canadá golea 6-0 a Qatar y logra su primer triunfo en un Mundial
Tuvieron que pasar tres participaciones en Copas del Mundo para que Canadá consiguiera su primera victoria en la justa, pero lo que en el primer tiempo pintaba para una fiesta en Vancouver y todo el país de la hoja de maple, se tornó en un ambiente pesado después de la terrible lesión que sufriera uno de sus jugadores más importantes.
Con un dominio desde los primeros minutos del encuentro, Canadá mostró su superioridad sobre su similar de Qatar a los 16 minutos con un nuevo tanto de Cyle Larin, que no solo ponía a los suyos por delante del marcador, sino que lo convertía en el mayor anotador de los norteamericanos en la justa con dos tantos.
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El marcador fue ampliado cuando Jonathan David anotaba el segundo de la tarde después de acertar una volea dentro del área que batía al arquero qatarí.
Al minuto 33 llegaría un nuevo contratiempo para los asiáticos, pues después de una revisión del VAR, el futbolista Homam El-Amin sería expulsado. Ya con uno menos, Canadá se adueñaba del balón y metía a los 10 qataríes que quedaban en el campo dentro de su propia área.
Antes de que terminara la primera mitad es que llegó el tercer tanto del partido con un doblete de David, que empataba a Larin en el récord de más goles en la Copa del Mundo para los canadienses.
UNA FIESTA QUE SE TORNÓ EN TRAGEDIA
La celebración parecía continuar para la segunda parte, pero el entorno tomó un aire de tensión en el minuto 53 cuando Ismael Koné sufría una fuerte lesión en tres cuartos del campo, la cual dejaba mudo al estadio y a sus compañeros, los cuales mostraban una expresión de preocupación por su compañero. Esto propiciaría la segunda expulsión del partido para Qatar, dejando a los asiáticos con uno menos con la partida de Assim Madibo.
Con este par de tarjetas rojas es que el combinado árabe empataba a Sudáfrica como las selecciones con más expulsados en lo que va de la Copa del Mundo; con estos cartones ya van seis futbolistas que no terminan el partido por expulsión en el certamen.
Con la salida de Koné el que tomó su lugar fue Nathan Saliba, que con menos de cinco minutos en el campo decidió cobrar un tiro libre a favor de su equipo, el cual terminaría concretando a los 64 de la segunda mitad y que celebraría alzando la playera de su compañero lesionado como homenaje.
VICTORIA HISTÓRICA PARA UN ANFITRIÓN
La fiesta de goles continuaba cuando en el minuto 75 caía el quinto del encuentro, en esta ocasión con un autogol. La tarde de ensueño con un toque de pesadilla para los canadienses terminó con una anotación más de Jonathan David, que ponía el 6-0 a favor de los de la hoja de maple, situándolos en el primer lugar del Grupo B por encima de Suiza.
El gol de David marcaría el segundo hat trick de la Copa del Mundo 2026 después del conseguido por Lionel Messi días atrás en la victoria 3 por 0 a Argelia, y el que lo ponía como máximo anotador de su selección en mundiales; por otro lado, esta es la mayor goleada registrada por una selección local desde Argentina 78, cuando los locales marcaron seis tantos sin recibir ninguno cuando se midieron a Perú.