Canadá obtiene su primer punto en la historia de las Copas del Mundo
Tuvieron que pasar tres participaciones en la Copa del Mundo y siete partidos para que Canadá lograra su primer punto en la historia del torneo, después de haber conocido solo la derrota en sus participaciones anteriores en México 86 y Qatar 2022. En esta ocasión, la selección de la hoja de maple aprovechó la localía y gracias a ello empató a un gol con su similar de Bosnia y Herzegovina.
De la mano de una de sus mayores estrellas en la actualidad, Cyle Larin, el representativo de Concacaf logró su primer punto en las Copas del Mundo y apenas su tercera anotación dentro sus participaciones en la justa.
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Anteriormente, Canadá solo conocía lo que era la derrota, pero ha visto mejoras en su funcionamiento conforme han pasado los torneos en los que ha participado. En su primer clasificación al Mundial, en México 86, los norteamericanos no solo cayeron en todos sus enfrentamientos, sino que no lograron anotar ningún tanto, perdiendo por la mínima ante la Francia de Michel Platini, 2-0 contra Hungría y cerrando su paso con un 2-0 ante la Unión Soviética.
Tuvieron que pasar 36 años para que los canadienses volvieran a una Copa del Mundo, y aunque tampoco pudieron cosechar puntos, ahora sí que se fueron con anotaciones a su favor. Con una mejora importante en su escuadra a comparación de aquella de 1986, en donde su juego estaba más enfocado en el futbol rápido de la MISL. En la justa disputada en Qatar 2022, Alphonso Davies y un autogol de Nayef Aguerd pusieron dos anotaciones en favor de los de la hoja de maple.
En tierras asiáticas, Canadá cayó por la mínima ante Bélgica en su partido debut, donde incluso la estrella Alphonso Davies falló un penalti, para después él mismo anotar el que sería el primer gol de su selección en los Mundiales en la derrota 4-1 contra Croacia. Cerrarían su participación con una caída de 2-1 contra Marruecos.
UN PRESENTE ALENTADOR PARA LA HOJA DE MAPLE
Para su debut en Estados Unidos, Canadá y México 2026, el lateral del Bayern Munich no pudo formar parte del juego debido a una lesión que viene arrastrando desde el pasado mes de mayo, pero sus compañeros lograron hacer historia con ese primer punto cosechado después de tres participaciones mundialistas, aunque con un sabor amargo de que tal vez pudieron conseguir las tres unidades
Ahora, Canadá tiene dos enfrentamientos más en la fase de grupos, donde podría conseguir la que sería su primear victoria en el certamen. Su siguiente juego será contra Qatar, para cerrar dicha etapa ante su similar de Suiza.
Con este punto sumado, los norteamericanos podrían dar un paso importante a clasificar a la siguiente ronda por primera vez, más cuando serán hasta ocho mejores terceros de cada sector los que avanzarán a las instancias finales.