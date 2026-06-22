"Cenicientas", récords y una primera victoria histórica: los 3 momentos de la jornada mundialista
Este domingo 21 de junio, el futbol entregó tres historias que quedarán guardadas en la memoria de la afición. Desde la joven realidad que se mantiene imponiendo marcas en el deporte, hasta las "Cenicientas" que siguen dando sorpresas y un equipo que no se ha dejado caer ante las adversidades extracancha. Estos fueron los momentos más destacados de esta jornada de la Copa Mundial 2026.
Lamine Yamal entra al top 10 de goleadores más jóvenes en Mundiales
Luego de comenzar con el pie izquierdo en la justa, la selección de España pisó a fondo el acelerador. Fue así como en su segundo encuentro se impuso con una goleada de 4-0 sobre Arabia Saudita.
Pero entre todos los goles, el primero tuvo una marca especial para el torneo. Y es que Lamine Yamal, a sus 18 años y 343 días, movió las redes para convertirse en el octavo jugador más joven en celebrar un tanto en Copas Mundiales. Incluso, superó a Lionel Messi, quien marcó su primer gol en la justa en Alemania 2006 con 18 años y 357 días.
Cabo Verde, la "Cenicienta" que sigue soñando despierta
Los Tiburones Azules volvieron a darle otra mordida a los gigantes del balompié. Después de debutar con un empate de 0-0 ante España, ahora le repitieron la dosis a Uruguay, con un resultado de 2-2.
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El juego contó con drama, anotaciones, errores y un momento histórico. Ejemplo de ello ocurrió en el minuto 20, cuando Kevin Pina, con un tiro libre, marcó el primer gol de Cabo Verde en una Copa Mundial.
Asimismo, el partido tuvo un toque emotivo desde las gradas. Y es que el portero caboverdiano, Vozinha, declaró ante los medios que su mamá no estuvo presente en el primer encuentro debido a que no pudo cumplir con el proceso de su visado. Pero para este encuentro, luego de una movilización tras darse a conocer su historia, finalmente su madre, Ana Cândida Évora, llegó al estadio para apoyar a su hijo en la cita deportiva más grande de su carrera.
Ahora, con dos puntos en el Grupo H y a falta de un juego contra Arabia Saudita, Cabo Verde depende de sí mismo para clasificar a los dieciseisavos de final.
Las selecciones de Oriente levantan la mano en la Copa
Por un lado está Egipto, que vino de atrás y derrotó 3-1 a Nueva Zelanda para conseguir su primera victoria en Copas Mundiales. Finn Surman adelantó a los oceánicos, pero Mostafá Ziko, Mohamed Salah y Mahmoud Trezeguet se encargaron de la remontada y del triunfo de los Faraones.
Finalmente está el caso de Irán, que a lo largo de este Mundial ha tenido que enfrentar a dos rivales. Uno, su contrincante en la cancha, y el segundo, las restricciones que le impuso el gobierno de Donald Trump y que le obligan a cruzar de México a Estados Unidos para cada partido que tiene en el torneo.
A pesar de ello, el conjunto persa ha logrado salir avante, al menos en lo deportivo. Y es que este día hiló su segundo partido invicto en el evento, empatando 0-0 con la potencia europea de Bélgica. De esta manera, llega a dos puntos y se aferra a seguir peleando por avanzar en el certamen.