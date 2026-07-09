César Ramos no pita en Cuartos de Final; mantiene esperanzas mundialistas
La FIFA ya dio a conocer a todos los cuerpos arbitrales que estarán presentes en los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, con la sorpresa de que el mexicano César Arturo Ramos no estará en ninguno de ellos, ni como árbitro principal ni como cuarto o de reserva, pero, ¿aún tiene posibilidades de pitar en el Mundial?
El máximo organismo del futbol hizo su característico corte de árbitros después de la ronda de octavos de final, despidiendo a 35 colegiados que no verán más acción en el Mundial, pero el mexicano logró sobrevivir a dicho recorte y sigue con posibilidades de pitar ya sea la semifinal, el partido por el tercer lugar o la gran final.
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Este no es un escenario desconocido para César Ramos, pues en Qatar 2022 tampoco vio acción en la ronda de cuartos, pero regresó al campo para las semifinales entre Francia y Marruecos. En aquel entonces sí que estuvo presente en los octavos de final en el juego de Portugal vs Suiza, contrario a la presente edición, en donde no ha pitado ningún encuentro de eliminación directa.
En lo que va de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Ramos Palazuelos solo ha dirigido dos partidos en la fase de grupos, el Irán vs Nueva Zelanda y Brasil vs Escocia, con los cuales ya suma 9 partidos en Copas del Mundo, convirtiéndose en el mexicano con más encuentros oficiados pasando los 8 que ostentaba Armando Archundia.
Las esperanzas de pitar un encuentro de eliminación para César Ramos siguen vigentes; tomemos el ejemplo del italiano Daniele Orsato, que en Qatar 2022 también dirigió dos partidos del Mundial en fase de grupos y no se volvió a presentar en la justa hasta las semifinales, arbitrando el Argentina vs Croacia.
En el presente torneo, César Arturo ha mostrado un buen desempeño en el terreno de juego, siendo uno de los favoritos de CONCACAF para seguir dentro del Mundial; su buena calificación en los partidos de fase de grupos, además de que México ya no está inmiscuido en el certamen, juegan a favor del colegiado para reaparecer en alguno de los cuatro partidos que restarán.
Para la ronda de cuartos de final, Facundo Tello de Argentina, Michael Oliver de Inglaterra, Clement Turpin de Francia, y Joao Pinheiro de Portugal fueron los elegidos para impartir justicia dentro del campo de juego.
¿Cuándo se juegan los últimos partidos del mundial?
Las semifinales de la Copa del Mundo se llevarán a cabo el próximo martes 14 y miércoles 15 de julio, mientras que el juego por el tercer lugar será el sábado 18; la gran final se disputará el domingo 19 del mismo mes.
Las designaciones por parte de la FIFA para cada partido se dan dos días antes de que se lleven a cabo los partidos, por lo que será a inicios de la próxima semana cuando se sepa si César Arturo Ramos estará presente por lo menos en la ronda semifinal.
¿Qué pasa con Katia Itzel?
En cuanto a la participación de Katia Itzel García en lo que resta de la Copa del Mundo, por el momento se desconoce si formó parte del corte que hizo la FIFA tras los octavos de final. En lo que va del torneo la mexicana estuvo presente en 7 partidos, con el Túnez vs Países Bajos como árbitro central.