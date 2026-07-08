¡Quedaron definidos los cuartos de final! Así se jugará la siguiente ronda del Mundial 2026
Quedaron definidos los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, los cuales iniciarán el jueves 9 de julio y terminarán el sábado 11 del mismo mes, en lo que son los últimos días de la justa mundialista, a la que solo le restan ocho partidos.
Dentro de los ocho equipos que siguen con vida, seis de ellos pertenecen a Europa, mientras que los otros dos se reparten entre África y Sudamérica; además, cuatro de ellos ya han sido campeones del mundo.
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FRANCIA VS MARRUECOS
La reedición de las semifinales de Qatar 2022 fue la primera llave que se dio a conocer. El único antecedente oficial entre ambos data de la Copa del Mundo de hace cuatro años, en la que Francia eliminó a Marruecos con un triunfo de 2-0 para avanzar a la gran final. En cuanto a partidos amistosos, los franceses suman tres victorias por una de los africanos, además de un empate.
El balance general es de cuatro triunfos para Francia, uno para Marruecos y un empate. El partido se llevará a cabo el jueves 9 de julio a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.
ESPAÑA VS BÉLGICA
Es el enfrentamiento con más juegos previos dentro de los cuartos de final. En partidos amistosos chocaron en 11 ocasiones, con seis triunfos para los españoles, dos para los belgas y tres empates. En partidos oficiales se enfrentaron en Juegos Olímpicos, eliminatorias, Eurocopas y Mundiales.
Los dos Mundiales en los que coincidieron fueron en México 86, con el triunfo belga de 6-5 en penales, y en Italia 90, con una victoria española de 2-1. En Eurocopas se midieron en 1980 con otro triunfo de Bélgica, y en los Juegos Olímpicos de 1920 también ganaron los belgas. En eliminatorias para la Euro y el Mundial, España lleva ventaja con cinco triunfos por solo uno de Bélgica, además de un empate.
El balance general es de 12 victorias para España, seis para Bélgica y cuatro empates. El partido se llevará a cabo el viernes 10 de julio a las 13:00 horas.
INGLATERRA VS NORUEGA
Será la primera vez que choquen en Copas del Mundo, pero ya lo hicieron en partidos de clasificación para Mundiales. En las clasificatorias rumbo a España 1982 jugaron dos veces: la primera terminó con victoria inglesa por 4-0 y la segunda con un triunfo noruego por 2-1. Rumbo a Estados Unidos 94, los vikingos volvieron a imponerse con un 2-0 y después empataron sin goles en Londres. En duelos amistosos hay pleno de victorias a favor de los "Tres Leones", con cinco triunfos sobre Noruega.
El balance general es de seis triunfos para Inglaterra, dos para Noruega, y un empate. El partido se llevará a cabo el sábado 11 de julio a las 15:00 horas.
ARGENTINA VS SUIZA
En cinco partidos amistosos, Argentina nunca perdió contra Suiza, con tres victorias y dos empates. En Mundiales hay pleno de victorias para los sudamericanos con dos enfrentamientos previos: el primero de ellos en Inglaterra 66 con un 2-0 y el más reciente en Brasil 2014, donde los argentinos vencieron 1-0 en tiempos extra a los suizos en los octavos de final.
El balance general es de cinco triunfos para Argentina, ninguno para Suiza y dos empates. El partido se llevará a cabo el sábado 11 de julio a las 19:00 horas.