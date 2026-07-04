Colombia domina a Ghana y clasifica a los octavos de final
Un gol de Jhon Arias le bastó a Colombia para imponerse a Ghana y sellar su boleto a los octavos de final. Pese a que el marcador solo fue por un tanto de diferencia, el cuadro sudamericano dominó el encuentro sin complicaciones, aunque no se marchó con saldo blanco debido a que sufrió una sensible baja por lesión en el ataque.
Este cotejo de los dieciseisavos de final se llevó a cabo este viernes 3 de julio en Kansas City. El duelo tuvo un arranque accidentado. Antes de cumplirse los quince minutos, ambos estrategas ya habían tenido que quemar un cambio por lesión.
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Por el lado de los cafetaleros, Jhon Córdoba tuvo que abandonar la cancha para ceder su lugar a Luis Suárez, mientras que por los africanos, Marvin Senaya no pudo continuar, siendo reemplazado por Alidu Seidu.
Jhon Arias firma el único tanto del encuentro
Colombia asimiló mejor el golpe de las lesiones y apenas al minuto 14 logró ponerse arriba en el marcador. Tras alcanzar la línea de fondo por la derecha, Luis Suárez sacó un centro pasado; Luis Díaz arrastró la marca hacia el primer poste, permitiendo que Jhon Arias entrara completamente solo por la espalda de los defensores para rematar y poner el 1-0 definitivo.
Los dirigidos por Néstor Lorenzo mantuvieron el control de las acciones. No obstante, después de la pausa de hidratación, Ghana logró asentarse en el terreno de juego y, mediante centros y disparos de larga distancia, comenzó a inquietar el arco rival. Aun así, la opción más clara antes del descanso volvió a ser de los sudamericanos, tras un cabezazo picado de Johan Mojica que el guardameta Lawrence Ati-Zigi alcanzó a manotear sobre la línea de gol.
Ati-Zigi evitó que el partido terminara en goleada
En la parte complementaria, Colombia saltó al campo con mayor intensidad en busca de liquidar el compromiso. La primera aproximación llegó con un disparo colocado de media distancia de Gustavo Puerta que obligó a Ati-Zigi a volar para desviar el esférico.
Posteriormente, Luis Díaz contó con un par de ocasiones claras. En la primera logró mandar la pelota al fondo de las redes tras cerrar la pinza en el segundo poste; sin embargo, el festejo tuvo que ser ahogado por una posición adelantada. Minutos más tarde, el extremo del Liverpool quedó frente al portero y sacó un cañonazo, pero Ati-Zigi, una vez más, contuvo el tiro para mantener con vida a las Estrellas Negras.
Sobre el cierre del encuentro, los colombianos bajaron la intensidad ante una Ghana que no encontraba respuesta. Y pese a bajar las revoluciones, la escuadra sudamericana estuvo cerca de ampliar la ventaja con un cabezazo de Davinson Sánchez en un tiro de esquina que fue directo a las manos del arquero, seguido por un testarazo de Richard Ríos que se marchó desviado.
Con el silbatazo final, Colombia aseguró la victoria por la mínima diferencia y estampó su firma en los octavos de final de la Copa del Mundo, donde ahora se medirá ante Suiza el próximo martes 7 de julio en Vancouver.