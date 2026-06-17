Colombia se rinde ante el Estadio Azteca
El único estadio que vio a Pelé y Diego Armando Maradona levantar la Copa del Mundo volvió a ser un tema de conversación antes de un partido mundialista.
A unas horas del debut de Colombia frente a Uzbekistán, duelo del Grupo K de la Copa del Mundo 2026, jugadores y el entrenador de la selección cafetera hablaron del Azteca, el inmueble que este año se convirtió en el primero en albergar partidos de tres Copas del Mundo y recibir tres encuentros inaugurales.
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Carlos Gómez habló de un sueño, Santiago Arias de un privilegio, Luis Díaz de la necesidad de mantener la cabeza fría y el seleccionador Néstor Lorenzo recordó a Pelé, Maradona y los mundiales que marcaron su juventud.
“Siempre es una alegría inmensa para uno como jugador estar en estos escenarios. Siempre ha sido el sueño que todo el mundo tiene, estar dentro de un partido de estos en un Mundial. Personalmente estoy muy contento y agradecido por esta oportunidad”, explicó Gómez.
La emoción también estuvo presente en las palabras de Santiago Arias, aunque el jugador insistió en que el verdadero protagonismo debe estar dentro del grupo y no en el escenario.
“Creo que siempre es importante, sea el estadio que sea. Lo más importante primero es nosotros como selección y como familia. En cada estadio hemos dejado todo por este país. Hay una familia ante todo y es un privilegio”, comentó.
Luis Díaz compartió una visión similar. El atacante reconoció el peso emocional que supone disputar un Mundial en un escenario como el Azteca, pero advirtió que Colombia necesitará mantener la calma cuando ruede el balón.
“Bueno, yo creo que van a ser mil sentimientos, pero la cabeza tiene que estar fría, tranquila porque hay que hacer un trabajo perfecto para poder sacar la victoria”, afirmó.
Sin embargo, ninguna respuesta estuvo tan cargada de recuerdos como la de Lorenzo.
El seleccionador colombiano reconoció que el Azteca lo transporta inmediatamente a los mundiales que marcaron su infancia y juventud, cuando observaba desde Argentina las hazañas de dos de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.
“Es un estadio mítico. Emociona con solo pisar ese césped y saber que vimos al mejor Pelé y al mejor Maradona. En ese momento estaba en las selecciones juveniles de Argentina, entrenaba con el equipo mayor y tengo en el corazón ese Mundial”, afirmó.
“Recordar lo que hicieron muchos compañeros míos y Maradona es genial. Pero recordar también lo que hizo Pelé. Era chico, pero es bonito”, agregó.
La conversación sobre la historia del estadio terminó inevitablemente dando paso al futbol.
Después de recordar a Pelé, Maradona y los Mundiales que marcaron su juventud, Lorenzo volvió rápidamente al presente.
El seleccionador colombiano evitó cualquier exceso de confianza antes del debut y advirtió sobre una selección de Uzbekistán que considera mucho más complicada de lo que muchos imaginan.
“Este Mundial nos ha demostrado que no hay equipos pequeños. No hay que subestimar a nadie. Uzbekistán es un equipo que ha tenido buenos resultados en el último tiempo y sabe a lo que juega. Ese es nuestro desafío para afrontar mañana”, concluyó.
Por unas horas, Colombia habló del pasado del Azteca. A partir del silbatazo inicial, toda la atención estará puesta en el rival que tiene enfrente. Uzbekistán puede ser uno de los nombres menos conocidos del Mundial, pero para Lorenzo eso no significa que vaya a ser un rival sencillo.