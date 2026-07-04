Cómo le ha ido a México en la historia de los Mundiales contra campeones del mundo
La Selección Mexicana está por jugar uno de los partidos más importantes en su historia en el choque de octavos de final ante Inglaterra, pero México no es ajeno a enfrentarse a potencias del mundo en el torneo, pues son muchas las ocasiones en las que se tuvo que medir a un campeón, por lo que existe experiencia previa.
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Brasil
La primera vez que México se midió con los brasileños fue en 1950, cayendo 4-0 en el Estadio Maracaná, comenzando una historia de mundiales sin poder vencer a la verdeamarela. Apenas cuatro años después, en 1954, volvieron a encontrarse, en una goleada más en su contra, ahora de 5-0.
Fue hasta 1962 cuando se enfrentaron de nuevo, aunque con un resultado conocido; si bien evitaron la goleada, los tantos de Zagallo y Pelé le dieron el triunfo a los brasileños de 2-0. Tuvieron que pasar 52 años para volver a verse frente a frente, con Brasil haciendo de anfitrión en el 2014, y con el primer resultado que no fue a favor de los sudamericanos, con un histórico empate 0-0 con la figura de Guillermo Ochoa plasmada en las retinas.
El siguiente partido llegó apenas cuatro años después; en el 2018 tocó verse en instancias de eliminación, chocando en los octavos de final en donde Brasil avanzó sin muchos percances con un 2-0 a su favor.
Italia
La primera vez que jugaron ante los italianos fue en un partido de eliminación directa, en donde además México hacía de local en 1970; el partido de cuartos de final terminó del lado de los europeos con un contundente 4-1 en donde el gol mexicano lo hizo José Luis González.
Fue hasta 1994 cuando se midieron por primera vez en 24 años. En Estados Unidos dividieron puntos con el 1-1 que le ayudó a México a quedar líder de grupo; ocho años después en Corea-Japón 2002 volverían a empatar, igualando el marcador del 94 con un recordado gol de cabeza de Jared Borgetti para el 1-1 final.
Alemania
De las cuatro veces que se enfrentaron solo en una ocasión el resultado terminó a favor de México. En 1978 chocaban por primera vez con una goleada 6-0 a favor de los europeos; después jugarían en dos partidos de eliminación directa, la primera en 1986.
Como locales, México llevaría a Alemania Federal hasta la tanda de penales tras un 0-0 en el marcador; desde los 11 pasos los mexicanos terminarían cayendo 4-1. El siguiente juego de eliminación fue en Francia 1998, en octavos de final, donde “el tri” caería 2-1.
La última vez que se vieron las caras fue en Rusia 2018 con el triunfo histórico de 1-0 a favor de México con el gol de Hirving Lozano en fase de grupos.
Argentina
El campeón del mundo al que más reciente se enfrentó; nunca se le ha podido ganar a Argentina en un mundial, y la mala racha inició en 1930 con una goleada de 6-3 en uno de los juegos con más goles en la historia del torneo. Hasta el 2006 volvieron a chocar, esta vez en partido de eliminación, el cual terminaría siendo para la albiceleste, que ganaría 2-1 hasta el tiempo extra con un gol de fuera del área de Maxi Rodríguez.
Cuatro años después, en Sudáfrica 2010, volvieron a toparse en instancias de eliminación, con el mismo resultado al final; en ese entonces caería por goleada 3-0. Su partido más reciente fue en Qatar 2022, en donde los goles de Lionel Messi y Enzo Fernández pusieron el 2-0 en el marcador a favor de los sudamericanos.
Francia
El primer partido en Copas del Mundo contra un eventual campeón sería en contra de Francia en 1930; perdería 4-1 en su debut en mundiales. En 1954 daría una mejor participación, aunque volvería a caer ante los franceses, ahora 3-2, en donde Tomás Balcázar se hizo presente en el marcador.
En 1966 se daría el primer juego a favor de los mexicanos, que por fin podía arrebatarle puntos a los galos gracias al gol de Enrique Borja que sentenciaba el 1-1.
La última vez que se encontraron fue en el 2010, con el primer triunfo mexicano sobre Francia con un 2-0 con tantos de Cuauhtémoc Blanco y Javier Hernández.
Uruguay
En 1966 chocaron por primera vez ante Uruguay, una de las campeonas del mundo que menos veces se ha enfrentado a México; el primer juego fue un empate sin goles que le daba el único punto a los mexicanos en ese torneo. Su segundo y último partido hasta la fecha fue en Sudáfrica 2010, en donde ganarían los charrúas por la mínima con la anotación de Luis Suárez.
Inglaterra
La selección campeona del mundo que solo ha chocado una vez con México fue Inglaterra, que justamente lo hicieron como locales en 1966, en el único mundial que los británicos han ganado. Ahí, los goles de Bobby Charlton y Roger Hunt pusieron el 2-0 final en la pizarra.
De los ocho campeones del mundo, la única selección con la que México nunca ha chocado es España. Esto deja un balance final muy desfavorable para México de: 2 victorias, 6 empates, y 15 derrotas.