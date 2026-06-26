¿Cómo le ha ido a España jugando en México? Su historial antes de enfrentar a Uruguay en el Mundial 2026
Guadalajara se despedirá este 26 de junio de la Copa del Mundo con uno de los partidos más atractivos que se pueden encontrar en la fase de grupos: España ante Uruguay, donde ambos buscarán quedarse con el primer lugar del sector en lo que será un choque entre campeones del mundo.
Ambas selecciones no son ajenas a jugar en suelo azteca, pero el combinado europeo es el que más veces lo ha hecho, disputando Copas del Mundo, Juegos Olímpicos y partidos amistosos ante México y otros equipos. Pero ¿cómo le ha ido a la Furia Roja jugando en el país?
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JUEGOS AMISTOSOS
En partidos amistosos el cuadro español nunca ha perdido, con un balance de dos victorias y un empate. El primero de ellos se dio en 1981, un duelo en el Estadio Azteca que la selección europea derrotó a México por 3-1 con goles de Juanito y Zamora. Por el cuadro nacional descontó Hugo Sánchez.
El segundo de ellos también fue en el Coloso de Santa Úrsula, donde España festejaba su recién ganado campeonato mundial. En ese entonces igualó 1-1 con México, con goles de David Silva y Javier "Chicharito" Hernández.
El más reciente se dio en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, cuando, como preparación para la Copa del Mundo 2026, España enfrentó a Perú. El cotejo terminó con una goleada 3-1 a favor de la selección española, que regresaría a México para su juego oficial ante Uruguay.
JUEGOS OLÍMPICOS DE 1968
Sus primeros partidos oficiales se dieron dentro de los Juegos Olímpicos de 1968, donde pasaron como primeros de grupo y terminaron eliminados en cuartos de final.
El primer enfrentamiento del torneo fue ante Brasil en el Estadio Azteca, al que derrotaron por la mínima con gol de Juan Fernández. Para su segundo partido, ante Nigeria, viajaron a Puebla para jugar en el Estadio Cuauhtémoc, del que ya no se moverían, y donde golearon 3-0 a Nigeria con doblete de Toni Grande.
Cerraron la primera fase con un empate sin goles ante El Salvador, resultado que los colocó como primeros de grupo y listos para chocar en la siguiente ronda contra el anfitrión. México supo aprovechar la localía y el 20 de octubre derrotó al combinado europeo por 2-0 con goles de Albino Morales y Vicente Pereda.
COPA DEL MUNDO DE 1986
En cuanto a Copas del Mundo se refiere, España no calificó a la edición de 1970, pero sí estuvo presente en la de 1986, donde avanzó de la fase de grupos comandada por su estrella del momento, Emilio Butragueño. En esta participación fue cuando la selección española más se trasladó, jugando hasta en cinco estadios diferentes.
La fase de grupos comenzó en el Estadio Jalisco, en Guadalajara, donde perdió 1-0 ante Brasil con gol de Sócrates. Sin embargo, rápidamente se repuso del descalabro y ganó los dos partidos siguientes. Después, permaneció en Guadalajara para jugar en el Estadio Tres de Marzo, donde venció 2-1 a Irlanda del Norte con goles de Butragueño y Julio Salinas.
Su último juego fue contra Argelia, selección a la que enfrentó en el Estadio Tecnológico de Monterrey. La Furia Roja goleó 3-0 con un doblete de Ramón Calderé, resultado que le permitió avanzar de fase como segundo lugar.
En los octavos de final realizó un viaje más, ahora al Estadio Corregidora, en Querétaro, para jugar ante Dinamarca, a la que aplastó 5-1 con un póker del "Buitre".
Esto le permitió viajar a uno de los estadios que le traía malos recuerdos, el Cuauhtémoc, que seguiría siendo su calvario. Ahí chocó ante Bélgica, con la que empató 1-1 y tuvo que definir el pase en la tanda de penales. Los belgas se terminaron imponiendo 5-4 tras el fallo de Eloy, el único de la tanda, resultado que eliminó a España del torneo.