¿Cómo le ha ido a México contra Inglaterra? Resultados y fechas clave
Está definido el rival de México para los octavos de final de la Copa del Mundo: Inglaterra, que con un trabajado triunfo de 2-1 sobre la República Democrática del Congo selló su clasificación. Ahora, los europeos regresarán al Estadio Ciudad de México, inmueble que les trae "malos recuerdos" desde los cuartos de final del Mundial de 1986, cuando fueron eliminados por Argentina en el recordado partido de la "Mano de Dios". En esta ocasión enfrentarán al conjunto anfitrión, una selección a la que dominan en el historial.
La primera vez que México e Inglaterra se enfrentaron fue en 1959, en un partido amistoso en el que el Tri se impuso 2-1. Aquel encuentro se disputó un año después de la Copa del Mundo de Suecia 1958 y, con goles de los históricos Raúl Cárdenas y Salvador Reyes, la Selección Mexicana venció a los británicos en el Estadio Olímpico Universitario.
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Después de aquella victoria, México encadenó tres partidos consecutivos sin poder derrotar a los Tres Leones. El primero de ellos fue en el Estadio de Wembley, en 1961, durante la preparación rumbo al Mundial de Chile 1962. Con un contundente 8-0, Inglaterra firmó la mayor goleada en la historia de este enfrentamiento.
Único partido oficial
Cinco años después llegó el único enfrentamiento oficial entre ambas selecciones, correspondiente a la fase de grupos de la Copa del Mundo de 1966, en la que Inglaterra era anfitriona. Los locales se impusieron 2-0 en Wembley ante más de 90 mil aficionados gracias a los goles de Bobby Charlton y Roger Hunt.
Primer empate
La racha de victorias inglesas terminó en 1969 con un empate sin goles en el Estadio Azteca. Aquel partido contó con figuras mexicanas como Cesáreo Victorino, Fernando Bustos y Enrique Borja, mientras que Inglaterra alineó a futbolistas de la talla de Bobby Charlton y Bobby Moore, bajo la dirección técnica del histórico Alf Ramsey.
Última victoria mexicana
La segunda y más reciente victoria de México sobre Inglaterra llegó un año antes del Mundial de 1986, dentro de la Copa Ciudad de México, nuevamente en el Estadio Azteca. Un solitario gol de Luis Flores le dio el triunfo al conjunto nacional y representó el último tanto mexicano frente a los ingleses durante 25 años.
Dominio inglés sobre México
Después de aquel triunfo comenzaron cuatro derrotas consecutivas para México, dos de ellas por goleada. La primera ocurrió en 1986, en el Coliseo de Los Ángeles, como parte de la preparación rumbo al Mundial celebrado en territorio mexicano. Con un doblete de Gary Lineker y un tanto más de Mark Hateley, Inglaterra se impuso por 3-0.
Pasaron 11 años para un nuevo enfrentamiento, esta vez en 1997 y nuevamente en Wembley. Ahí, Inglaterra derrotó 2-0 a México con anotaciones de Teddy Sheringham y Robbie Fowler.
Cuatro años después, en el Pride Park Stadium, los Tres Leones volvieron a imponerse con autoridad al ganar 4-0 gracias a los goles de Paul Scholes, Robbie Fowler, Teddy Sheringham y David Beckham, quien marcó de tiro libre.
El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones se disputó en 2010 en Wembley como parte de la preparación para la Copa del Mundo de Sudáfrica. Inglaterra volvió a quedarse con la victoria por 3-1 gracias a los tantos de Ledley King, Peter Crouch y Glen Johnson, mientras que Guillermo Franco descontó para México y puso fin a una sequía de 25 años sin anotarle a los británicos, desde el gol conseguido por Luis Flores en 1985.
El balance histórico favorece claramente a Inglaterra, con seis victorias, por dos triunfos de México y un empate. Además, el único enfrentamiento oficial entre ambos fue para los ingleses. Sin embargo, existe un dato alentador para el conjunto nacional: en los tres partidos disputados en territorio mexicano, todos de carácter amistoso, el Tri permanece invicto, con dos victorias y un empate.
¿Cuándo juegan México vs Inglaterra?
México e Inglaterra se enfrentarán el próximo domingo 5 de julio a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de México, en un duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. El ganador avanzará a los cuartos de final del torneo, mientras que el encuentro marcará el último partido mundialista que se disputará en territorio mexicano.