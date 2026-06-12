¿Cómo le va a México después de ganar el primer juego del Mundial?
Como lo hicieran en seis ocasiones anteriores, México se llevó la victoria en un debut mundialista, esta vez ante Sudáfrica y de local, obteniendo así su primer triunfo en un partido inaugural. Con los primeros tres puntos en el bolsillo, la selección azteca busca ahora quedarse con el liderato del Grupo A cuando se mida a Corea del Sur y Chequia, pero, ¿cómo le ha ido al combinado nacional cuando ha ganado su primer partido de la justa?
El primer triunfo en un debut mundialista se dio como locales en el Mundial de México 86, donde los anfitriones derrotaron 2-1 a Bélgica. En dicha ocasión, la selección sumó un empate y una victoria más dentro de la fase de grupos, ante Paraguay e Irak respectivamente; en los octavos de final venció 2-0 a Bulgaria; y cayó en cuartos ante Alemania Federal por penales.
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Para Francia 98, Corea del Sur fue quien cayó 3-1 ante México, quien empató en puntos con Países Bajos y finalizó segundo de su grupo después de dos empates seguidos ante Bélgica y la escuadra tulipán. México cayó en octavos de final, una vez más, ante Alemania.
Cuatro años después, en Corea-Japón 2002, derrotaron por la mínima a Croacia, para después volver a cosechar un triunfo de 2-1 ante Ecuador; la buena fase de grupos cerró con un empate 1-1 ante Italia, que puso a México como primero de su sector. Esto le permitió enfrentarse en los octavos de final a Estados Unidos, aunque desafortunadamente el Tri cayó 2-0 y terminó eliminado.
Alemania 2006 llegó y con ella un triunfo de 3-1 ante Irán, la única victoria del combinado mexicano en dicha justa, pues después empataron 0-0 con Angola y finalizaron la primera fase con una derrota de 2-1 ante Portugal; para los octavos de final tocó enfrentarse en esta ocasión a Argentina, quien en tiempos extras derrotó 2-1 a México con un gol de Maxi Rodríguez.
Otro triunfo por la mínima vino ante Camerún en Brasil 2014, donde pasaron la fase de grupos sin derrota, empatando sin goles con la selección anfitriona y ganando con un contundente 3-1 ante Croacia; en la siguiente ronda cayeron 2-1 ante Países Bajos (Holanda) con aquel polémico penal sobre Arjen Robben.
LA VICTORIA MÁS IMPORTANTE DEL CUADRO TRICOLOR
El triunfo más reciente de México en un debut mundialista, ante de la victoria contra Sudáfrica en 2026, fue también la más importante, venciendo por la mínima a Alemania en el Mundial de Rusia 2018, lo que le permitió terminar en segundo lugar del sector por debajo de Suecia, con quien empató en puntos, pero con mejor diferencia de goles para los escandinavos. En octavos de final llegó Brasil, quien sin contratiempos superó a México 2-0.