Con 3.6 millones de asistentes, Mundial 2026 rompe marca histórica de hace 32 años
A pesar de que en la previa de la Copa del Mundo mucho se habló de los traslados y los altos precios de los boletos, el torneo resultó ser todo un éxito para la FIFA. Así lo hizo saber Gianni Infantino en un comunicado en el que agradeció a los aficionados por la buena respuesta que han mostrado durante la primera fase del torneo, con la que se rompió un récord de asistencia de hace 32 años.
Mientras se disputaba el encuentro entre Alemania y Ecuador, la pantalla gigante del estadio dejó ver el mensaje del récord de asistencia que se había roto en la actual Copa del Mundo.
Te puede interesar: Así ha crecido el futbol en Estados Unidos tras el Mundial de 1994
El número 3 millones 605 mil 357 se podía leer en grande, dando a conocer a los asistentes y espectadores de todo el mundo que la marca establecida en Estados Unidos 1994 se había roto.
“La Copa Mundial de la FIFA 2026 es ahora el torneo con mayor asistencia en la historia de la competición. Este es un verdadero reflejo del amor de nuestros fans por el hermoso juego y la capacidad del futbol para reunir a la gente para celebrar, sentir alegría y compartir emociones que los unen”, expresaba Infantino.
¿De quién era el récord anterior?
El récord anterior pertenecía al Mundial de 1994, también celebrado en Estados Unidos, donde se juntaron 3 millones 587 mil 538 aficionados para disfrutar de la fiesta. En ese entonces, se llegó a la cifra después de 52 partidos disputados, mientras que ahora apenas van 38 de los 104 que se tendrán en la justa, por lo que la marca anterior quedará muy por detrás.
“Las imágenes dentro de los estadios, a través de las 16 ciudades anfitrionas, han sido increíbles y les agradezco que hayan venido de todas las partes del globo para iluminar esta Copa del Mundo de la FIFA. Lo mejor está por venir y todavía tendremos nuevos récords, pero lo más importante es que la gente continúa disfrutando y creando recuerdos para toda la vida", agregó el presidente de la FIFA.
El promedio en lo que va de la Copa del Mundo es de 65 mil espectadores por encuentro, con prácticamente cada juego del torneo mostrando un lleno en sus gradas. El encuentro con mayor asistencia fue el inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, con 80 mil 824 aficionados, mientras que el que menos personas reunió fue el de Ghana ante Panamá en el Estadio Toronto, con apenas 42 mil 942 espectadores.
Cabe recordar que la final se llevará a cabo en el MetLife Stadium de Nueva York, el segundo estadio con mayor capacidad dentro de la justa, con aforo para 82 mil 566 espectadores.