Con apoyo del VAR, Jarell Quansah se fue expulsado tras brutal entrada sobre Jesús Gallardo
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Inglaterra se quedó con un jugador menos, luego de que Jarell Quansah fuera expulsado por una terrible falta que dejó tendido a Jesús Gallardo.
Al minuto 54 del partido, en una jugada por la banda izquierda, ambos jugadores fueron a disputar el balón. Jarell Quansah tiró una barrida, y aunque el muslo tocó la pelota, dejó el pie arriba y con los tachones se llevó de lleno al lateral mexicano.
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La jugada no se marcó en un inicio. Por esta razón, los ingleses lograron recuperar la pelota y lanzarse al ataque. No fue hasta que México realizó una falta, que el VAR mandó a llamar al árbitro Alireza Faghani, quien por cierto ha tenido una noche de terror en el Estadio Azteca.
Tras checar la jugada en la pantalla, en cuestión de unos segundos, se dio cuenta de lo que había ocurrido en la jugada anterior y determinó castigar Quansah con la tarjeta roja.
Además, el VAR también revisó un penalti clarísimo de Harry Kane sobre Brian Gutiérrez. El cobro lo hizo Raúl Jiménez y puso el momentáneo 2-3 ante la locura de la gente en el Estadio Azteca.
Fueron momentos de locura en el partido, pues minutos antes se había marcado penalti para Inglaterra. Harry Kane hizo el gol y puso las cosas 3-1, pero segundos después él mismo cometió la falta sobre Brian Gutiérrez.