Con dedicatoria hasta el cielo: la razón por la que Cody Gakpo lloró tras su gol
Al minuto 71 del partido entre Países Bajos y Marruecos, correspondiente a los dieciseisavos de final, la Naranja Mecánica comandó un contragolpe fulminante que terminó con Cody Gakpo enviando el balón al fondo de las redes para marcar el primer gol del encuentro. Sin embargo, tras la anotación, el delantero no celebró; se quedó hincado, con la cabeza apoyada sobre el césped, mientras rompía en llanto.
En un momento profundamente emotivo, sus compañeros se acercaron de inmediato para abrazarlo, pues todos sabían que detrás de ese gol había una dedicatoria especial, marcada por una dolorosa pérdida familiar.
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Un mes antes de la Copa del Mundo, el futbolista del Liverpool había revelado a través de sus redes sociales que él y su novia, la modelo Noa van der Bij, esperaban a su segundo hijo, que nacería en octubre.
No obstante, apenas dos días antes de este encuentro eliminatorio, y en plena concentración mundialista, el jugador recibió la noticia de que, debido a complicaciones en el embarazo, habían perdido al bebé.
"Con nuestros corazones rotos, compartimos la devastadora noticia de que nuestro bebé falleció durante el embarazo. Gracias por el amor y apoyo. Elijah Raphael Gakpo. Por siempre te amamos. Por siempre nuestro hijo", escribió la pareja en sus cuentas personales.
Pese al duelo, Gakpo decidió quedarse y jugar
Ante esta situación, la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) expresó de inmediato su respaldo al seleccionado nacional mediante un comunicado.
"Estamos con Cody y su familia (...). Es una situación privada muy triste. Por supuesto, estábamos al tanto de esto y lo respaldamos en todo lo que podamos", señaló el organismo.
Aunque en un principio surgieron dudas sobre si el atacante de 27 años estaría disponible para enfrentar a Marruecos, fue el propio Gakpo quien decidió permanecer con la selección y disputar el encuentro. Una decisión que fue respetada por el entrenador Ronald Koeman y todo el cuerpo técnico.
"Cody ha decidido, tras hablar con su novia, quedarse con el grupo. Respetamos su privacidad y no haremos más comentarios al respecto", informó la asociación neerlandesa.