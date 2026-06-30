Con doblete de Mbappé, Francia elimina a Suecia y va por Paraguay en el Mundial 2026
Con una gran exhibición ofensiva, Francia se impuso 3-0 a Suecia para meterse a los octavos de final de la Copa Mundial. Kylian Mbappé, una vez más, apareció como la gran figura de Les Bleus, empatando a Lionel Messi en la tabla de goleo, mientras que Michael Olise realizó el trabajo silencioso, generando las jugadas y aportando dos asistencias.
Este encuentro de dieciseisavos de final se llevó a cabo en Nueva Jersey. Cabe señalar que este fue el regreso de Didier Deschamps al banquillo francés, tras ausentarse durante el cierre de la fase de grupos por el fallecimiento de su madre.
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En cuanto al partido, su equipo fue de menos a más. Al inicio controló la posesión del balón, pero Suecia cerró bien los espacios; por esta razón, los primeros intentos llegaron únicamente con disparos de larga distancia.
Las decisiones arbitrales y los postes hicieron esperar el gol
Pasado el primer cuarto de hora, el encuentro comenzó a abrirse gracias a la velocidad de Bradley Barcola y Kylian Mbappé. Este último incluso tuvo un mano a mano tras un pase filtrado que lo dejó solo frente al arquero, a quien venció para mandar el balón a las redes. No obstante, ni siquiera pudo celebrar, ya que el árbitro marcó fuera de juego. Si bien en un principio parecía habilitado, de acuerdo con el VAR, por un margen mínimo el atacante se había adelantado.
Estas llegadas motivaron a los galos, que finalmente empezaban a amenazar el arco rival, pero el gol seguía sin aparecer. Tras una combinación, Adrien Rabiot sacó un disparo cruzado dentro del área que apenas logró detener el arquero Jacob Zetterström con los pies. Después, Mbappé volvió a aparecer con un tiro tras una diagonal que se estrelló en el poste izquierdo. Más tarde, Michael Olise intentó una chilena que volvió a hacer vibrar el metal, además de un contrarremate de Ousmane Dembélé que se marchó apenas por un costado del ángulo.
Por fin Francia rompió el arco sueco
Fue hasta los minutos finales de la primera mitad cuando Olise sacó un disparo de larga distancia que el arquero apenas logró desviar. En el cobro del tiro de esquina, tras una jugada en corto, Mbappé ingresó al área, se quitó la marca y definió cruzado para el 1-0 al minuto 45, firmando su quinto gol del torneo.
Suecia todavía intentó responder en el tiempo agregado. Incluso tuvo una acción en la que parecía que obtendría un penal por un derribo sobre Anthony Elanga dentro del área. Sin embargo, un fuera de lugar previo anuló la jugada para los escandinavos.
Por su parte, Francia volvió a lanzarse al ataque apenas iniciado el segundo tiempo y encontró un auténtico gol de vestidor. Al minuto 53, tras una gran jugada colectiva, Olise filtró un balón para Barcola, quien no desaprovechó la oportunidad y marcó el 2-0 con un potente disparo.
Mbappé llega a seis goles en cuatro partidos
La diferencia pudo haber sido mayor de no ser por el guardameta sueco. Zetterström fue el mejor jugador de su equipo, apareciendo constantemente para evitar una goleada aún más amplia. En un par de ocasiones le negó el gol a Olise, primero desviando un disparo de larga distancia y después atajándole un mano a mano tras una descolgada.
Pero si Olise no podía marcar, entonces volvería a convertirse en asistidor. Al minuto 74, rodeado por la marca rival, se inventó un pase filtrado para que Mbappé ingresara al área por la banda izquierda. Una vez ahí, el capitán francés definió cruzado para firmar su doblete, colocar el 3-0 y empatar momentáneamente a Lionel Messi con seis goles en la carrera por la Bota de Oro del torneo.
Ya sobre la recta final, Les Bleus bajaron el ritmo del encuentro. Incluso permitieron un disparo de Viktor Gyökeres, acción en la que Mike Maignan respondió con seguridad para mantener su arco en cero.
De esta manera, Francia se metió a los octavos de final, donde ahora se medirá con Paraguay, selección que busca consolidarse como el "Matagigantes" tras eliminar a Alemania. El duelo entre galos y guaraníes se disputará este sábado 4 de julio, a las 15:00 horas.