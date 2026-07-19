Con goleada incluida, Inglaterra firma su mejor participación mundialista en 60 años
Con su victoria de 6-4 sobre Francia en un encuentro lleno de goles, la selección de Inglaterra firma su mejor participación en una Copa del Mundo desde aquella de 1966, en donde conquistaron por primera y única vez el campeonato.
Pasaron 60 años desde aquel torneo en que hicieron como locales para que los ingleses volvieran al podio de un Mundial. Después de disputar cuatro semifinales en su historia, el torneo de Norteamérica 2026 se convierte en su segunda mejor participación.
Después de perder en las semifinales ante Argentina, y a pesar de que Thomas Tuchel aseguró que ni ellos ni Francia querían jugar el partido por el tercer lugar, el espíritu competitivo de los tres leones lo llevaron a golear a su rival y quedarse con la medalla de bronce.
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La goleada y un partido lleno de fallos defensivos fue prueba de que el encuentro no se jugó con la misma tensión que los duelos semifinales, pero a pesar de ello ambos equipos dieron un espectáculo en el terreno de juego.
Los tantos de Declan Rice, Ezri Konsa, Jude Bellingham, y Bukayo Saka por partida triple para Inglaterra, pusieron el 6-4 definitivo con el que los británicos sellaban un Mundial que, a pesar de ser histórico, dejaba con un saber amargo a una selección que aspiraba a quedarse con el campeonato por segunda vez.
EL MEJOR RESULTADO EN 60 AÑOS
Tras el campeonato conseguido por Bobby Charlton, Bobby Moore, Geoff Hurst y Gordon Banks, la selección inglesa jugó otros dos partidos por el tercer lugar antes de Norteamérica 2026. El primero de ellos fue en Italia 1990, en donde caerían ante los anfitriones.
En aquel Mundial, Inglaterra perdió en las semifinales en contra de Alemania Occidental en la tanda de penales 4-3; posteriormente tocó el partido por el tercer lugar, el que perderían de nueva cuenta, ahora ante Italia por un marcador de 2-1, quedando en cuarto puesto.
La segunda ocasión que disputó este partido fue en Rusia 2018, y que perderían de nueva cuenta. En las semifinales cayó en tiempos extras contra Croacia 2-1, para después medirse a Bélgica en el juego por el bronce, donde perdieron 2-0 para quedar de nueva cuenta en cuarto lugar.
Ahora, después de tres intentos, Inglaterra se queda por fin con la medalla de bronce, una que casi nadie se quiere poner, pero que sí es importante dentro de la historia de la selección británica.
Fuera de esas participaciones, en otras seis ocasiones llegaron hasta los cuartos de final; para su peor desempeño tenemos que ir hasta Suecia 1958, en donde no pudieron pasar de la fase de grupos, mismo resultado que en Brasil 1950, únicas dos ocasiones en las que no avanzaron de primera ronda.
CAMPEÓN EN CASA
Antes del Mundial del 2026 estuvo el de 1966 en donde Inglaterra aprovechó la localía para quedarse con su único campeonato. Aquel torneo lo terminaron invicto, con el único empate siendo en la primera jornada ante Uruguay; a partir de ahí fueron solo victorias para los británicos, en fase de grupos ante México y Francia, y en ronda de eliminación directa contra Argentina, Portugal y Alemania.
Inglaterra es hasta la fecha la única selección que llegó a una sola final de Copa del Mundo y la ganó, un registro que se sostiene en los casi 100 años en el torneo.
HISTORIA DENTRO DEL PLANTEL
Para Norteamérica 2026 no fue solo la mejor participación desde hace 60 años para el equipo, también lo fue para un jugador inglés, pues desde México 86 que un futbolista de los tres leones no marcaba 6 goles en una edición.
El registro de Gary Lineker fue empatado por Harry Kane y superado por Jude Bellingham tras su anotación en el partido por el tercer lugar, lo que convirtió al jugador del Real Madrid en el más goleador para Inglaterra en la historia con 7 tantos.