Inglaterra conquista el tercer lugar del Mundial 2026 tras vencer 6-4 a Francia con hat-trick de Bukayo Saka
Inglaterra conquistó la medalla de bronce de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras derrotar 6-4 a Francia en uno de los partidos más emocionantes del torneo. Los Tres Leones se apoyaron en el hat-trick de Bukayo Saka y un gol de Jude Bellingham en el tiempo agregado para sellar su lugar en el podio mundialista en el Shell Energy Stadium de Houston.
Más allá del resultado, la tarde también fue histórica para Kylian Mbappé. El delantero francés llegó a 22 goles en Copas del Mundo para superar al argentino Lionel Messi (21) y convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en los Mundiales. Además, lidera la carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026 con 10 anotaciones en la presente edición.
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El conjunto inglés salió decidido a cerrar su participación con una victoria y apenas al minuto 3 se puso al frente gracias a Declan Rice. Ezri Konsa amplió la ventaja al 18', mientras que Bukayo Saka apareció con un doblete al 37' y al 45+1' para enviar a Inglaterra al descanso con un contundente 4-0.
Lejos de rendirse, Francia reaccionó en la segunda mitad. Kylian Mbappé descontó al minuto 48 con un disparo raso de pierna izquierda tras recibir un gran pase en profundidad. Seis minutos más tarde, Bradley Barcola acercó a los galos con el 4-2, mientras que el propio Mbappé volvió a hacerse presente al 66' para colocar el 4-3 y devolverle la esperanza al conjunto francés.
Cuando el impulso parecía favorecer a los franceses, Inglaterra encontró un penalti en los minutos finales. Bukayo Saka tomó el balón y no falló desde los once pasos al minuto 86 para completar su hat-trick y colocar el 5-3 parcial.
Francia volvió a meterse al encuentro en el tiempo agregado gracias a Ousmane Dembélé, quien marcó al minuto 96'. Sin embargo, la respuesta inglesa fue inmediata. Jude Bellingham apareció al 98' para firmar el 6-4 definitivo y sentenciar un auténtico partidazo por la medalla de bronce.
Por su parte, Inglaterra se despide de Norteamérica 2026 con una contundente actuación ofensiva y un lugar en el podio mundialista, mientras que Francia concluye su participación en el cuarto lugar y pone punto final a la era de Didier Deschamps al frente de la selección gala.