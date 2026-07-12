Con Mbappé y Bellingham, el Real Madrid pulveriza un récord histórico en los Mundiales
Con un nuevo doblete por parte de Jude Bellingham en la victoria 2-1 de Inglaterra sobre Noruega, el Real Madrid se convierte en el club que más goles ha aportado en una sola Copa del Mundo en la historia del torneo con 19 anotaciones.
Los tantos se alcanzaron gracias a las aportaciones de Bellingham, Kylian Mbappé, Vinicius Jr y Arda Güller, con los que superaron el récord de 18 goles que habían impuesto equipos como el Budapest Honvéd, Bayern Múnich y PSG.
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El que más goles ha aportado a la causa es Mbappé, que con la selección francesa ha marcado en 8 distintas ocasiones, lo que además lo pone como el máximo anotador de lo que va de la Copa del Mundo junto a Lionel Messi; al francés le sigue Jude, que ya suma 6 goles dentro del Mundial con su más reciente doblete.
De las selecciones ya eliminadas están Vinicius y Güller; el brasileño marcó en 4 ocasiones antes de que su equipo fuera eliminado en los octavos de final. Por otra parte está el turco, que durante la primera fase marcó un gol para la causa.
Los 19 tantos se reparten en las rondas de fase de grupos, 16avos, octavos y cuartos de final, en donde Kylian marcó tres dobletes, Bellingham otros dos y Vinicius uno más.
LOS GOLES DEL RÉCORD
- Kylian Mbappe: vs Senegal (x2), Irak (x2), Suecia (x2), Paraguay y Marruecos.
- Jude Bellingham: vs Croacia, Panamá, México (x2) y Noruega (x2).
- Vinicius Jr.: vs Marruecos, Haití y Escocia (x2).
- Arda Güller: vs Estados Unidos
LAS MARCAS SUPERADAS POR LOS MERENGUES
El récord anterior estaba compartido por otros tres equipos, siendo el Budapest Honvéd el primero en lograrlo en 1954 con aquellas 11 anotaciones del campeón de goleo Sandor Kocsis, además de los 4 de Ferenc Puskás, 3 de Zoltán Czibor y otro de Jószef Bozsik.
Aquella marca se sostuvo por 60 años hasta que en Brasil 2014 el Bayern Múnich la empataba con los 5 de Thomas Müller, 3 de Arjen Robben y Xherdan Shaquiri, 2 de Toni Kroos, Mario Götze y Mario Mandzukic, y uno más por parte de Julian Green.
Dos ediciones después, en Qatar 2022, fue cuando el PSG empataba esa marca de 18 anotaciones con los 8 goles de Kylian Mbappé, 7 de Lionel Messi, 2 de Neymar, y uno más de Carlos Soler.
Cabe destacar que dentro de los tres equipos que tenían el récord de los 18 goles se encontraban jugadores que llegaron hasta la final del torneo. En el caso del Honvéd fueron los tres futbolistas húngaros, mientras que para el Bayern se presentaron los seleccionados alemanes; en el caso del PSG fueron dos naciones involucradas en la final, Argentina y Francia.
En el actual torneo, tanto Mbappé como Bellingham siguen vivos y clasificados ya a las semifinales, en donde además son dos de los cinco mejores goleadores de la Copa del Mundo 2026. Si su expectativa de gol continúa como lo viendo haciendo hasta ahora, entonces ese récord de 19 goles podría seguirse extendiendo dentro de los dos partidos que a ambos les quedan por disputar.
¿CUÁNDO JUEGAN MBAPPÉ Y BELLINGHAM SUS PRÓXIMOS PARTIDOS?
La primera semifinal de la Copa del Mundo 2026 entre Francia y España se llevará a cabo el martes 14 de julio a las 13:00 horas del centro de México desde el Estadio de Texas.
Por otro lado, la segunda semifinal en donde Inglaterra ya espera al rival entre Argentina y Suiza se jugará el miércoles 15 a las 13:00 horas desde el Estadio de Atlanta.