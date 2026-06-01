Conclusiones del triunfo del Estados Unidos que fortaleció la confianza y el resurgimiento de Pulisic
Christian Pulisic finalmente puso fin a su sequía goleadora.
La selección de futbol de Estados Unidos celebró con enorme entusiasmo el domingo cuando salió al campo por primera vez desde que quedó definida oficialmente la lista de 26 jugadores para el Mundial. Esa alegría se tradujo en una ofensiva intensa y una presión alta que le dio a las Barras y las Estrellas una victoria de 3-2 que fortalece la confianza sobre Senegal, selección número 14 del ranking mundial, en el amistoso internacional disputado en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.
El entrenador del USMNT, Mauricio Pochettino, anunció el martes su lista final para el torneo, otorgando a 26 futbolistas el sueño de toda una vida este verano: no solo jugar en el escenario más grande del futbol, sino hacerlo además en casa. Fue evidente que los jugadores tuvieron presente ese privilegio desde el momento en que pisaron el campo.
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Después de revelarse la convocatoria, el equipo estadounidense, ubicado en el puesto 16 del ranking, tuvo solo cuatro días para entrenar junto antes del duelo del domingo, el primero de dos amistosos previos al torneo rumbo a la Copa del Mundo de 2026, que comenzará en menos de dos semanas. A pesar del poco tiempo de trabajo conjunto, el USMNT lució bien adaptado, probablemente gracias a la pura alegría con la que jugó. La comodidad entre los futbolistas ni siquiera se vio alterada cuando Pochettino hizo prácticamente un cambio total de alineación al medio tiempo.
Estas son las cuatro conclusiones clave de Sports Illustrated tras el encuentro.
Christian Pulisic está de vuelta
Denle el casco y el escudo porque “Captain America” está de regreso.
La figura insignia de U.S. Soccer necesitó menos de siete minutos para silenciar a muchos de sus detractores el domingo, desbordando por la banda izquierda de una forma tan explosiva como elegante antes de filtrar un pase perfecto para Sergiño Dest dentro del área, quien envió el balón al fondo de la red senegalesa.
Esa brillante secuencia no fue suficiente para Pulisic, quien había enfrentado meses de escrutinio constante por parte de aficionados y medios. Apenas 13 minutos después, el delantero de 27 años irrumpió por el centro del campo, recibió un centro del atacante Ricardo Pepi dentro del área y, con un toque sutil, dejó atrás al arquero senegalés Mory Diaw para marcar su propio gol.
La expresión de éxtasis en el rostro de Pulisic lo decía todo. El delantero terminó su temporada de clubes con el AC Milan atravesando una severa sequía ofensiva, la peor de su carrera. Pasó 19 partidos sin marcar en la Serie A, una racha que se remontaba a 2025, y apenas registró dos asistencias en ese lapso. Con las Barras y las Estrellas, la espera había sido aún mayor: su último gol se remontaba a noviembre de 2024.
Como consecuencia, medios y aficionados lo pusieron bajo un escrutinio todavía mayor, cuestionando seriamente su capacidad para liderar al USMNT este verano. Cualquier preocupación parece haberse disipado.
Aunque Pulisic no fue el único en reencontrarse con su mejor versión. Dest hizo su primera aparición con la camiseta roja y blanca desde noviembre, tras sufrir una lesión muscular en el tendón de la corva a inicios de marzo que lo marginó durante dos meses y le impidió estar en la ventana internacional de marzo. Dest volvió a jugar a principios de mayo y completó el resto de la temporada con el PSV Eindhoven. El domingo dejó claro que está nuevamente al 100%.
La fuerte experimentación de Pochettino
Pochettino regresó el domingo a una formación con tres defensores, un estilo táctico que dio grandes resultados al equipo el otoño pasado, pero que había sido abandonado en marzo en favor de una línea de cuatro más tradicional.
El regreso al sistema de tres centrales, utilizando un 3-5-2, le sentó muy bien a las Barras y las Estrellas, especialmente durante el primer tiempo, al fomentar una presión alta y una mentalidad agresiva. Estados Unidos dominó la posesión en los primeros 45 minutos y pasó gran parte del tiempo en campo rival, obligando a Senegal a retroceder. Para un equipo que todavía busca construir una identidad rumbo al Mundial, el esquema permitió que el USMNT se mostrara como un conjunto hambriento y agresivo, dispuesto a arrinconar al rival.
Cuando defendía, el equipo estadounidense se transformaba en una línea de cuatro, mientras uno de los extremos —Gio Reyna en el primer tiempo— retrocedía hacia el centro del campo para completar el mediocampo. Estados Unidos dominó la fluidez del sistema. Las modificaciones eran tan naturales que en ocasiones resultaban imperceptibles.
La formación no fue el único ajuste importante de Pochettino. El técnico argentino continuó experimentando con su alineación, otorgando sorpresivamente la titularidad tanto a Reyna como a Sebastian Berhalter. Reyna, quien incluso fue una inclusión inesperada en la lista final, se entendió bien con Pulisic en ataque y, cuando el equipo defendía, se integró sin problemas al mediocampo. Berhalter también lució sólido en el centro del campo y fue el único futbolista que no salió sustituido al descanso.
Pochettino realizó una transformación total en el segundo tiempo, ansioso por ver en acción al resto de sus hombres, haciendo 10 cambios, incluido el portero. Chris Brady, de 22 años, debutó internacionalmente bajo los tres palos.
Los drásticos cambios sugieren una de dos cosas: o el entrenador cree que tiene mucha profundidad en la banca, o todavía no tiene claro qué jugadores funcionan mejor juntos y quiénes merecen estar más tiempo en el campo. Probablemente sea esto último.
La batalla por la delantera se intensifica
Ricardo Pepi también fue una inclusión sorpresiva en el once inicial. El aguerrido delantero no arrancaba un partido con el USMNT desde noviembre de 2024, en un duelo de cuartos de final de la Concacaf Nations League.
Pepi generó excelentes conexiones con Pulisic en ataque, y sus movimientos constantes rompieron repetidamente la línea defensiva senegalesa y desorganizaron su estructura, permitiendo que Estados Unidos jugara con tanta agresividad. Eso dejó a los aficionados estadounidenses —y probablemente a Pochettino— preguntándose: “¿Debe ser el delantero titular este verano?”
Folarin Balogun había sido considerado el favorito para ocupar el puesto de “9” tras una gran campaña con el AS Monaco, donde anotó 19 goles y sumó cinco asistencias en 43 partidos entre Ligue 1, Coupe de France y Champions League. Cuando el atacante de 24 años ingresó en el segundo tiempo por Pepi, no estaba dispuesto a ceder la corona tan fácilmente.
Después de dos goles anulados por fuera de lugar, Balogun finalmente logró aparecer en el marcador al recibir un centro de Timothy Weah, rematando de primera para marcar en el minuto 63.
Pochettino cuenta al menos con dos opciones sólidas para el puesto de delantero este verano, y ambos seguramente tendrán minutos. El técnico también tiene en la convocatoria a Haji Wright, pieza clave en el ascenso del Coventry City a la Premier League tras anotar 17 goles esta temporada.
Persisten las dudas defensivas
Hay un gran problema aún por resolver: la posición de defensa central, algo que la estrella senegalesa Sadio Mané no tuvo dificultad en explotar, firmando los dos goles del conjunto africano.
El central Chris Richards está fuera por una lesión de dos ligamentos en el tobillo sufrida hace dos semanas en un partido de Premier League, y todavía no se sabe cuándo volverá al 100%. Sin el futbolista del Crystal Palace liderando la zaga, existen motivos para preocuparse. El veterano Tim Ream y Mark McKenzie iniciaron el encuentro en el centro de la defensa, aunque ninguno posee la serenidad ni el juego aéreo de Richards. Ream, en particular, sufrió con el balón bajo presión, mostrando incomodidad pese a jugar en el estadio de su club, Charlotte FC.
Miles Robinson reemplazó a McKenzie al descanso y también tuvo dificultades bajo presión, lo que derivó en un error costoso que dejó a Mané solo frente al arco para anotar su segundo gol. Pochettino espera que Richards tenga una recuperación rápida.
También hay incertidumbre en la portería. El veterano Matt Turner fue titular, apenas su segunda aparición desde que perdió el puesto ante Matt Freese el año pasado, lo que demuestra que Pochettino aún no define quién será el guardameta más confiable para este verano. Más dudas surgieron cuando Brady reemplazó a Turner al descanso, aunque lo más probable es que permanezca como tercer arquero.
Ahora las Barras y las Estrellas pondrán la mira en Alemania, enfrentando a la potencia europea el sábado en su último ensayo antes del inicio de la Copa del Mundo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 31/05/2026, traducido al español para SI México.