Conmebol, la pesadilla de México en las Copas del Mundo: 10 derrotas en 14 juegos
México, tras quedar primero de su grupo, deberá enfrentar a Ecuador en los 16vos de final del Mundial 2026. Esto trae consigo amargos recuerdos para el Tricolor, ya que históricamente ha sufrido ante los países sudamericanos cada vez que se enfrentan en Copas del Mundo.
A lo largo de sus 18 participaciones mundialistas, México se ha enfrentado 14 veces a rivales de la Conmebol. En estos compromisos, los aztecas tienen un récord adverso con 10 derrotas, 3 empates y apenas 1 victoria. Incluso, al combinado mexicano le ha resultado más fácil jugar contra los europeos, a los que les han sacado hasta 10 triunfos en 36 partidos.
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En cuanto al resto de regiones, el Tricolor encuentra sus mejores dividendos contra la AFC de Asia, donde mantiene un paso invicto; de igual forma, muestra buenos números ante la CAF de África y mantiene la paridad en las citas mundialistas con sus vecinos de la Concacaf.
* vs. Conmebol (14 partidos): 1 victoria, 3 empates y 10 derrotas
* vs. UEFA (36 partidos): 10 victorias, 11 empates y 16 derrotas
* vs. AFC (5 partidos): 4 victorias, 1 empate y 0 derrotas
* vs. CAF (5 partidos): 3 victorias, 1 empate y 1 derrotas
* vs. Concacaf (2 partidos): 1 victoria, 0 empates y 1 derrota
* vs. OFC (Oceanía): Sin enfrentamientos.
Conmebol domina a México desde el primer Mundial
Los primeros descalabros ante Sudamérica llegaron desde Uruguay 1930. En aquella ocasión, México sufrió caídas por 0-3 ante Chile y 3-6 contra Argentina. En cuanto a la más reciente, fue también ante la Albiceleste, perdiendo por 0-2 en la fase de grupos de Qatar 2022. Otras selecciones de Conmebol a las que también enfrentó fueron Brasil, Uruguay, Paraguay y Ecuador, logrando las siguientes marcas:
* Brasil (5 partidos): 0 ganados, 1 empatado, 4 perdidos
* Argentina (4 partidos): 0 ganados, 0 empatados, 4 perdidos
* Uruguay (2 partidos): 0 ganados, 1 empatado, 1 perdido
* Chile (1 partido): 0 ganados, 0 empatados, 1 perdido
* Paraguay (1 partido): 0 ganados, 1 empatado, 0 perdidos
* Ecuador (1 partido): 1 ganado, 0 empatados, 0 perdidos
El único triunfo de México ante Conmebol fue contra Ecuador
Respecto a la única victoria mundialista de México sobre un sudamericano, esta se dio precisamente ante su posible rival: Ecuador. El triunfo por 2-1 ocurrió en la fase de grupos de Corea-Japón 2002, con Javier Aguirre al frente del selectivo nacional, tal como en esta ocasión.
Pero el Tricolor no solo venció a los de la Mitad del Mundo en su único cruce en un Mundial, sino que además ha dominado el historial general cada vez que se ven las caras. En total, ambos países han chocado 27 veces entre duelos oficiales y amistosos. De estos, México ganó 15 encuentros, es decir, el 55.6% de las veces. En otras 8 ocasiones el cruce terminó en empate y solo 4 juegos se decantaron a favor de Ecuador.
A pesar de ello, en la historia reciente la rivalidad ha sido sumamente pareja. México le ganó por última vez a Ecuador en un amistoso en 2019; los sudamericanos cobraron revancha en 2021 y, desde entonces, han encadenado tres empates consecutivos, el cercano de ellos en octubre de 2025. Así les fue en sus últimos 5 enfrentamientos:
* Amistoso (10 de junio de 2019): México 3-2 Ecuador
* Amistoso (28 de octubre de 2021): México 2-3 Ecuador
* Amistoso (6 de junio de 2022): México 0-0 Ecuador
* Copa América (1 de julio de 2024): México 0-0 Ecuador
Amistoso (15 de octubre de 2025): México 1-1 Ecuador
México jamás ha eliminado a un sudamericano en los mundiales
Solo en tres ocasiones el cuadro azteca se ha medido ante escuadras sudamericanas en duelos eliminación directa de la máxima justa del fútbol. En todas ellas se llevó la derrota (dos veces ante Argentina y una frente a Brasil), quedando eliminado en la ronda de octavos de final:
* Alemania 2006: México 1-2 Argentina (en prórroga)
* Sudáfrica 2010: México 1-3 Argentina
* Rusia 2018: México 0-2 Brasil
Ahora, de tocarle enfrentarse a Ecuador el próximo martes 30 de junio, tendrá en sus manos la posibilidad de romper con esta racha negativa.