Corea del Sur, a sellar el pase; Sudáfrica se juega la vida en Monterrey
MONTERREY.- El último boleto disponible del Grupo A estará en juego este miércoles en el Estadio Monterrey, donde Corea del Sur y Sudáfrica disputarán un duelo decisivo en la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.
Con México ya clasificado y asegurado como líder del sector, asiáticos y africanos llegan a la última fecha con objetivos claros. Corea del Sur ocupa actualmente el segundo lugar con tres puntos y depende de sí mismo para avanzar a la siguiente ronda, mientras que Sudáfrica necesita una victoria para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas.
Te puede interesar: “Será un gran regalo”: DT de Corea del Sur sobre ser ‘locales’ en Monterrey
Los dirigidos por Hong Myung-bo comenzaron el torneo con una victoria sobre Chequia, pero después cayeron por la mínima diferencia ante México. Aun así, los surcoreanos llegan con ventaja en la tabla y saben que un triunfo les garantizaría terminar como sublíderes del grupo.
En la víspera del encuentro, el estratega asiático dejó claro que su equipo no puede confiarse pese a llegar mejor posicionado.
“Tenemos que concentrarnos en nosotros mismos y en ganar el partido”, señaló Hong, quien además reconoció la velocidad y el dinamismo del conjunto africano como uno de los principales retos para sus jugadores.
Corea del Sur también tendrá un ingrediente especial a su favor. Tras recibir un importante respaldo de la comunidad coreana establecida en Nuevo León durante toda la fase de grupos, Hong Myung-bo destacó recientemente que sería “un gran regalo” sentirse locales en Monterrey gracias al apoyo de sus aficionados.
Sudáfrica, por la hazaña de avanzar de ronda por primera vez
Del otro lado estará una selección sudafricana que llega obligada a ganar. Los Bafana Bafana suman apenas un punto luego de caer ante México y empatar con Chequia, resultado que los dejó contra las cuerdas antes de la última jornada.
Sin embargo, el técnico Hugo Broos aseguró que no existen excusas para su equipo pese al desgaste acumulado durante el torneo y las dificultades que han enfrentado en el camino.
“Tenemos que ganar el partido. Todos lo sabemos”, reconoció el entrenador belga durante su conferencia previa, consciente de que una derrota significaría prácticamente el final de la aventura sudafricana en el Mundial.
Broos también destacó la mejoría mostrada por sus jugadores en el empate ante los checos y confía en que esa versión pueda aparecer nuevamente en Monterrey para dar la sorpresa.
El escenario está listo para un partido de alta tensión. Corea del Sur busca confirmar su presencia en la fase de eliminación directa y afianzarse en el segundo puesto del grupo; Sudáfrica, en cambio, afronta un duelo de todo o nada con la obligación de conseguir los tres puntos para seguir soñando con avanzar en la Copa del Mundo.