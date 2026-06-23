“Será un gran regalo”: DT de Corea del Sur sobre ser ‘locales’ en Monterrey
Monterrey- El técnico de Corea del Sur, Hong Myung-bo, destacó que para su equipo sería un “gran regalo” poder sentirse como locales durante el partido ante Sudáfrica, correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos, en un duelo clave en el que los asiáticos se juegan la clasificación a los dieciseisavos de final.
En conferencia de prensa, el estratega destacó el vínculo entre Corea del Sur y México, particularmente en Nuevo León, donde la presencia de una comunidad coreana y de empresas del país asiático ha fortalecido los lazos culturales y económicos en la última década.
Te puede interesar: Hong Myung-bo, el capitán que llevó a Corea del Sur a semis y ahora lo busca como DT
“Sabemos que la relación entre Corea y México es muy buena. En el primer partido contra República Checa no solamente nuestros aficionados coreanos, sino también los aficionados mexicanos que fueron al estadio, nos apoyaron y gritaron ‘Corea’. Estamos muy agradecidos por eso”, señaló.
Hong Myung-bo subrayó que ese ambiente podría repetirse en Monterrey, lo que para su equipo representa un impulso adicional en un duelo decisivo.
“También sabemos que aquí hay muchas empresas coreanas y una comunidad coreana importante. Por eso creo que poder jugar mañana sintiendo un ambiente parecido al de casa será un gran regalo para nuestros jugadores. Intentaremos aprovechar esa energía para hacer un buen partido”, agregó.
Preparación física y mental en Monterrey
Respecto a la preparación del equipo para enfrentar a Sudáfrica en condiciones de calor y con pocos días de adaptación en la ciudad, el entrenador aseguró que el plantel ha mantenido su estructura de trabajo habitual y que confía en su recuperación tanto física como mental.
“Para nosotros este es el partido más importante que tenemos por delante. Aunque en el último partido el rendimiento general no fue malo, no pudimos conseguir el resultado que buscábamos. El ambiente está un poco más decaído, pero no creo que los jugadores hayan bajado mucho el nivel de preparación”, explicó.
El técnico añadió que el grupo ha trabajado en ajustes específicos para contrarrestar las características del rival africano.
“Creo que tanto física como mentalmente podremos recuperarnos bien. La preparación ha sido prácticamente igual a la habitual. Estamos trabajando en los aspectos individuales porque enfrentaremos a jugadores con buena capacidad técnica y velocidad, y nos estamos preparando bien para esos detalles”, concluyó.