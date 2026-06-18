Corea enfrenta a México con ambiente tenso y distanciado de la prensa de su país
Corea del Sur se acerca al juego contra México envuelto en un ambiente tenso, que incluye un desencuentro con la prensa de su país. Por la mañana, un dron sobrevoló las instalaciones de Verde Valle, donde los coreanos llevan a cabo sus entrenamientos y eso provocó la molestia del técnico Hong Myung Bo.
Dos días antes, los jugadores cortaron la comunicación con el casi centenar de representantes de la prensa de su país que siguen su camino en Guadalajara. La polémica surgió porque, sin darse cuenta de que tenía micrófonos abiertos, un periodista dijo que Son Heung-Min, la estrella y capitán del equipo, “Ni siquiera cumplió con el servicio militar reglamentario”.
TE PUEDE INTERESAR: Lo que Guadalajara le enseñó a México sobre Corea y Chequia
La broma sentó mal en el interior del campamento coreano. Los reporteros que se encuentran en la sala de prensa prefieren evadir con un “no comments” cuando se les pregunta por el tema que generó la disputa interna. Es por eso que la conferencia previa al partido en la sala de prensa del Estadio Guadalajara comenzó fría.
Antes de ser el director técnico, Hong Myung Bo vistió en cuatro mundiales la camiseta de su selección. Ese recorrido le ha dado mucho conocimiento acerca del juego y de los factores externos que lo rodean. Arrancó el análisis de la cancha con el gesto duro y la voz pausada que lo caracterizan: “Chequia y México son diferentes, ambos tienen un estilo de juego, esta semana con mis jugadores hemos compartido diferentes perspectivas, análisis y el adversario es muy fuerte, pero nosotros vamos a jugar muy bien”.
La selección mexicana ha sido un rival cercano para Corea: “En septiembre pasado tuvimos un juego contra México y fue de gran ayuda, los jugadores se llevaron buenos aprendizajes, incluso en el primer partido del Mundial los jugadores no se dieron por vencidos y eso les dio confianza”.
También mostró su molestia por el dron que sobrevoló sus instalaciones en la mañana del miércoles: “Fue antes de iniciar, entonces no nos afectó, pero lo ocurrido fue lamentable”.
El técnico Hong entiende que el cariño que le mostró la afición local mientras el equipo ha estado en Guadalajara seguramente llegó a su fin para el partido de México: “Durante el primer partido el público mexicano fue muy apasionado para animar al equipo de Corea, pero mañana vamos a jugar con México. Entendemos que es un partido en el que estará el equipo local y sabemos que van a apoyar al equipo local”.
El romance termina cuando se acerca el momento de que ruede el balón.