Cristiano elimina a Modric en duelo de leyendas y anota por fin en una eliminatoria mundialista
Portugal y Croacia jugaron uno de esos partidos que se entienden mejor por la tensión que por el marcador. Desde el arranque, el duelo tuvo aroma de eliminación directa: dos selecciones con oficio, dos generaciones históricas frente a frente y dos líderes, Cristiano Ronaldo y Luka Modrić, que sabían que cualquier error podía pesar como una despedida. Al final, Portugal ganó 2-1, avanzó a los octavos de final y dejó una imagen para la historia: una leyenda tenía que caer, y esta vez le tocó a Modrić.
El desenlace tuvo un peso enorme por todo lo que une a los dos protagonistas. Cristiano y Modrić compartieron 222 partidos con el Real Madrid entre 2012 y 2018, ganaron cuatro Champions League juntos y formaron parte de una de las dinastías más grandes en la historia del club. Uno ponía el orden, el otro lo terminaba. Hoy, en lo que casi con seguridad es el último Mundial de ambos, el destino los puso como rivales, con la obligación de eliminarse mutuamente. Y se repitió una constante de sus carreras: Cristiano nunca había perdido contra Modrić como adversario, y tampoco lo hizo esta vez.
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El primer tiempo fue cerrado, intenso y con pocas concesiones. Portugal intentó tomar la pelota con Vitinha, Bruno Fernandes y João Neves, mientras Croacia apostó por la paciencia de Modrić, la experiencia de Perišić y los movimientos de Budimir para incomodar a la defensa portuguesa. Ninguno logró romper el partido en los primeros 45 minutos, pero la sensación era clara: Croacia estaba viva y Portugal no encontraba comodidad.
La segunda parte cambió todo. Al minuto 53, Croacia golpeó primero. Josip Stanišić apareció por la banda, levantó un centro al área y encontró a Ivan Perišić, quien atacó el espacio con autoridad para mandar la pelota al fondo. El 1-0 encendió al equipo croata y puso a Portugal contra la pared. Por primera vez en la noche, los portugueses tuvieron que jugar con urgencia. Cristiano tuvo una jugada que pudo cambiar antes la historia, pues mandó la pelota a la red, pero el gol quedó anulado por fuera de lugar.
El empate llegó al minuto 68 y con él, un pedazo de historia. Una acción dentro del área terminó con revisión del VAR por una falta sobre Renato Veiga, y el árbitro señaló penal para Portugal. Cristiano Ronaldo tomó la pelota, cargó con todo el peso del momento y no falló. Su disparo puso el 1-1, pero significó mucho más que un empate: fue el primer gol de Cristiano en una fase de eliminación directa en toda su historia mundialista. En sus seis Copas del Mundo, todos sus tantos anteriores habían llegado en fase de grupos. A sus 41 años, se convirtió además en el goleador más veterano en la historia de la fase de eliminación de un Mundial.
Croacia no se cayó. Al contrario, siguió compitiendo y encontró varias jugadas que pudieron cambiar el partido, pero la noche quedó marcada por los goles anulados. Al equipo croata le invalidaron tres tantos, decisiones que cortaron sus mejores momentos y provocaron reclamos constantes. Algunas fueron por fuera de lugar, otras dejaron debate por lo ajustado de la jugada, pero todas golpearon anímicamente a una selección que sentía que podía eliminar a Portugal.
El cierre fue puro drama. El partido entró al tiempo agregado con Croacia todavía de pie y Portugal cada vez más desesperado. Cuando parecía que el duelo se iba a alargar, apareció la jugada que partió la noche. Rafael Leão recibió por izquierda, levantó un centro al área y Gonçalo Ramos ganó en el momento exacto para cabecear el 2-1. El gol llegó en el agregado, en una acción que Croacia reclamó con fuerza, pero que subió al marcador y terminó por romper el partido.
Todavía hubo tiempo para más tensión, pero Portugal resistió. Diogo Costa respondió cuando tuvo que hacerlo, la defensa aguantó los últimos centros croatas y el silbatazo final desató dos imágenes opuestas: la celebración portuguesa y la frustración croata. Para Modrić, de 40 años, fue probablemente su despedida de las Copas del Mundo, con la misma cuenta pendiente de siempre ante su excompañero: diez enfrentamientos como rivales, ninguna victoria.
Portugal ganó 2-1 y ahora tendrá un premio mayúsculo en los octavos de final: un choque ante España, la campeona de Europa y una de las grandes candidatas al título. Será un duelo de altísimo voltaje entre dos potencias del fútbol europeo, con Portugal obligada a mostrar una versión más sólida que la de esta noche si quiere seguir con vida.
Fue una victoria portuguesa, sí, pero no una victoria tranquila. Fue una clasificación con drama, polémica y carácter, de esas que no se olvidan por el resultado, sino por todo lo que pasó antes del silbatazo final. Y sobre todo, fue la noche en que dos leyendas se despidieron de compartir un Mundial, con Cristiano una vez más del lado ganador.