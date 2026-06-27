Croacia arrebata el segundo lugar a Ghana, que avanza como mejor tercero
Al llegar a la última fecha del Grupo L, tanto Croacia como Ghana podían quedar en cualquier posición que les diera el pase a la siguiente ronda. Con eso en mente, ambas selecciones salieron al terreno de juego en busca del triunfo, y fueron ,los croatas quienes ganaron 2-1, por lo que terminaron en segundo lugar del sector. Ghana, por su parte, también avanzó a los 16vos de final, pero en el tercer sitio.
Los que más intensión mostraron fueron los croatas, que inquietaron más al guardameta rival que los africanos, pero con todo y las llegadas el marcador no se movía durante los primeros 30 minutos del encuentro, lo que les daba el pase a los europeos por encima de su rival.
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Sería hasta el minuto 31 cuando Petar Susic anotaba el primero de la tarde, y el que ponía hasta ese momento como líder del grupo a los croatas. Los ghaneses conocerían lo que es conceder un gol por primera vez en el torneo, terminando así la imbatibilidad de Benjamin Asare. El partido se iría con la ventaja parcial para Croacia al medio tiempo, pero las posiciones dentro del grupo estarían cambiando bastante para el complemento.
SEGUNDA MITAD CAÓTICA
Para la segunda parte sería ahora Ghana quien buscaba tener el balón y ofender al rival, con la intención de salir del tercer puesto. Con las aproximaciones cada vez más frecuentes, el tanto de los africanos estaba por llegar; antes de eso, Inglaterra marcaba dos goles ante Panamá, lo que mandaba a los croatas a la segunda posición.
La mala racha que venían arrastrando los europeos en los últimos minutos continuó al momento que Ghana se hacía presente en el marcador a los 73 minutos, cuando Derrick Luckassen remataba un centro cruzado que ponía a los africanos en la segunda posición del grupo. El tanto fue revisado por varios minutos en el VAR por un posible fuera de juego, pero el árbitro terminó por validarlo.
GOL HISTÓRICO DE GHANA
El gol de Luckassen hace historia tanto en el tema familiar como de las Copas del Mundo; el futbolista ghanés se une a la lista de goleadores del torneo, en donde ya se encontraba su medio hermano Brian Brobbey con tres anotaciones representando a los Países Bajos.
Por otro lado, esta anotación sería la número 200 en la presente edición, lo que la convierte en la primera en la historia en llegar a dicha cifra; ya queda muy atrás el récord establecido en Qatar 2022 de 172 tantos. Con 2 mil 920 goles anotados en todas las Copas del Mundo, y el promedio goleador de este año, es probable que se alcancen los 3 mil goles este 2026.
La urgencia de Croacia hacía que volvieran a ir al frente, y tras una increíble atajada por parte de Asare, Nikola Vlasic cabeceaba al 83 un centro enviado desde el tiro de esquina por Luka Modric para volver a situar a los croatas como segundo del grupo.
A pesar de que los africanos intentaron empatar el partido de nueva cuenta, sus aproximaciones no causaron alarma en el arco croata, por lo que el encuentro terminó 2-1 a favor de Croacia. Con esto, Inglaterra pasa como primer del Grupo L seguido por Croacia, dejando a Ghana como tercero, que se califica a la próxima etapa por primera vez desde Sudáfrica 2010, en donde llegaron hasta cuartos.