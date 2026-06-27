Inglaterra despierta a tiempo, vence a Panamá y Kane hace historia como su máximo goleador mundialista
Inglaterra no necesitó una noche brillante para cumplir con su parte. Le bastó con corregir a tiempo, acelerar en el segundo tiempo y apoyarse en sus dos grandes referentes ofensivos para vencer 2-0 a Panamá en el cierre del Grupo L del Mundial 2026. La noche, además, le dejó un récord histórico a Harry Kane, que se convirtió en el máximo goleador de Inglaterra en la historia de las Copas del Mundo.
El partido empezó con más dudas que certezas para el equipo de Thomas Tuchel. Inglaterra tuvo la pelota, pero le faltó velocidad, profundidad y claridad en los últimos metros. Panamá, ya sin opciones de avanzar, compitió con orden, cerró espacios y sostuvo el cero durante una primera mitad incómoda para los ingleses.
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El equipo panameño no se encerró por completo. Intentó salir cuando encontró espacios y hasta llegó a inquietar a la defensa inglesa, pero le faltó precisión para transformar esos momentos en una ventaja real. Inglaterra, por su parte, tuvo posesión, pero no control emocional. El ritmo lento favoreció a Panamá y dejó al favorito sin respuestas antes del descanso.
La historia cambió después del medio tiempo. Inglaterra salió con otra intención, adelantó líneas y empezó a atacar con más agresividad. La presión aumentó hasta que Jude Bellingham rompió el partido al minuto 62, con una definición inteligente tras una jugada a balón parado. El gol liberó al equipo inglés y golpeó anímicamente a Panamá.
Cinco minutos después llegó el segundo, y con él, la historia. Bellingham volvió a aparecer, ahora como generador, y mandó un centro que Harry Kane cabeceó al fondo para firmar el 2-0. Con ese tanto, Kane llegó a 11 goles en Copas del Mundo y superó a Gary Lineker, que tenía el récord nacional con 10 desde 1990. El capitán quedó como el máximo goleador histórico de Inglaterra en Mundiales y, de paso, alcanzó los 18 goles en grandes torneos internacionales con los Tres Leones. Venía igualado con Lineker tras su doblete en el 4-2 sobre Croacia del debut, y en el MetLife Stadium rompió la marca. El propio Lineker ya lo había definido tras aquel primer partido como el mejor delantero que ha tenido Inglaterra.
Panamá intentó reaccionar y tuvo un gol anulado por fuera de lugar, una jugada que reflejó su insistencia y su dignidad competitiva pese al marcador. Sin embargo, Inglaterra cerró el partido con oficio, protegió su ventaja y evitó cualquier susto en los minutos finales.
El triunfo dejó a Inglaterra en la cima del Grupo L y le permitió llegar a la ronda de dieciseisavos con mejores sensaciones, aunque todavía con tareas pendientes. El equipo mostró problemas durante buena parte del primer tiempo, pero también encontró respuestas cuando el partido exigió jerarquía.
Para Panamá, la despedida llegó sin puntos, pero no sin carácter. El equipo compitió, resistió y obligó a Inglaterra a trabajar más de lo esperado. Para Inglaterra, en cambio, la noche terminó con clasificación, liderato y un récord histórico de Kane que agranda su legado con la camiseta de los Tres Leones.