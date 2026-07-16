¿Cuál es el club que más jugadores aporta a la final del Mundial entre España y Argentina?
La gran final de la Copa Mundial reunirá a 52 jugadores entre los planteles de España y Argentina, todos ellos provenientes de 28 clubes de 9 ligas diferentes. Descubre cuál es la institución que más elementos aportará a esta histórica cita.
El encuentro que definirá al nuevo campeón se llevará a cabo este domingo 19 de julio en Nueva Jersey, Estados Unidos. Y, más allá de que será un choque de selecciones, el duelo tendrá como principal protagonista al Atlético de Madrid, escuadra que contará con 9 jugadores en la final.
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Entre sus representantes con La Albiceleste se encuentran Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Nicolás González, Thiago Almada y Giuliano Simeone; mientras que Marc Pubill, Marcos Llorente y Álex Baena saltarán con La Roja. Además, el conjunto colchonero, junto al Tottenham y al Bayer Leverkusen, están entre las tres únicas escuadras que tendrán jugadores en ambos bandos.
Un peldaño abajo se ubica el Barcelona, que prestará a 8 elementos en este partido. En tanto, en el tercer lugar se registra un triple empate entre el Arsenal, el Athletic Club y el Tottenham, cada uno con tres futbolistas.
1. Atlético de Madrid: 9 jugadores
2. Barcelona: 8 jugadores
3. Arsenal / Athletic Club / Tottenham: 3 jugadores cada uno
El Real Madrid por poco se queda sin representantes
En el caso del Real Madrid, únicamente contará con un futbolista en la final, siendo este Marc Cucurella. Cabe recordar que, al inicio del torneo, el conjunto merengue no tenía a un solo seleccionado en La Furia Roja, en un hecho sin precedentes. Sin embargo, el pasado 15 de junio, ya con el torneo empezado, el cuadro madridista confirmó el fichaje del lateral de 27 años.
Ahora bien, el PSG, vigente campeón de la Champions League, del mismo modo solo tendrá a Fabián Ruiz en este encuentro. Otras instituciones que también contarán con un único jugador son el Manchester City, Manchester United, Boca Juniors, River Plate, Liverpool e Inter de Milán.
LaLiga, el torneo con más jugadores en la final
Respecto a la competición que más nutre a la final, esta es LaLiga de España. Por un lado, es la base del propio combinado español con 19 jugadores, además de que incluye a 7 elementos en el combinado argentino, para un gran total de 26 futbolistas. Un escalón atrás se encuentra la Premier League de Inglaterra con 11 elementos, mientras que en la tercera posición se ubica la Ligue 1 con 4 jugadores.
Por su parte, la Primera División de Argentina solo aporta dos futbolistas, los mismos que la MLS de Estados Unidos y la Bundesliga de Alemania.
1. LaLiga (España): 26 jugadores
2. Premier League (Inglaterra): 11 jugadores
3. Ligue 1 (Francia): 4 jugadores
4. Serie A (Italia): 3 jugadores
5. MLS (EE. UU.) / Bundesliga (Alemania) / Primera División (Argentina): 2 jugadores cada una
Los convocados de Argentina
- Porteros: Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Juan Musso (Atlético de Madrid), Emiliano Martínez (Aston Villa).
- Defensas: Marcos Senesi (Tottenham), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Olympique de Marsella), Nahuel Molina (Atlético de Madrid).
- Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea).
- Delanteros: Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter de Milán).
Los convocados de España
- Porteros: Unai Simón (Athletic Club), Joan García (FC Barcelona), David Raya (Arsenal).
- Defensas: Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Club), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (FC Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham).
- Mediocampistas: Pedri (FC Barcelona), Fabián Ruiz (PSG), Martín Zubimendi (Arsenal), Gavi (FC Barcelona), Rodrigo Hernández (Manchester City), Álex Baena (Atlético de Madrid), Mikel Merino (Arsenal).
- Delanteros: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (FC Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Víctor Muñoz (Osasuna), Lamine Yamal (FC Barcelona).