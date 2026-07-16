Dos caminos opuestos hacia la Final: Argentina, a puro drama; España, casi sin despeinarse
No todas las finales se construyen de la misma manera, porque mientras Argentina necesitó sobrevivir a tres partidos de máxima tensión para instalarse en el duelo por el título, España avanzó con un recorrido mucho más controlado, confirmando dos estilos completamente distintos para llegar al último partido del Mundial 2026.
Desde que comenzó la fase de eliminación directa, la Albiceleste no ha tenido un solo encuentro tranquilo. Cada ronda puso a prueba la capacidad de reacción del equipo de Lionel Scaloni, que encontró en el dramatismo una constante durante su camino hacia la final.
Te puede interesar: ¡96 años después, una Final en castellano! Argentina elimina a Inglaterra y va contra España
El primer aviso llegó en los dieciseisavos de final. Argentina necesitó imponerse 3-2 a Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del torneo, en un partido que se mantuvo abierto hasta los minutos finales. Después vino otro duelo igual de exigente frente a Egipto, resuelto nuevamente por 3-2, y en semifinales la historia volvió a repetirse con un apretado 2-1 sobre Inglaterra.
En total, Argentina marcó ocho goles, pero también recibió cinco, una cifra que refleja el alto grado de dificultad que enfrentó en cada eliminatoria. Ninguna de sus victorias llegó por más de un gol de diferencia.
España, en cambio, recorrió un camino mucho más sereno. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente eliminó 1-0 a Portugal en octavos de final, superó 2-1 a Bélgica en cuartos y confirmó su candidatura al título con un sólido 2-0 sobre Francia en semifinales.
La diferencia también aparece en las cifras. La Roja anotó cinco goles y apenas permitió uno en tres partidos de eliminación directa. Su fortaleza defensiva y el control del balón evitaron que sus rivales pudieran llevar los encuentros al terreno de la incertidumbre que sí acompañó a Argentina durante todo el torneo.
Los caminos reflejan también dos identidades futbolísticas. Argentina volvió a demostrar una capacidad extraordinaria para competir bajo presión, sostener ventajas mínimas y responder cuando los partidos parecían complicarse. España, por el contrario, construyó su clasificación desde el orden colectivo, la posesión y una defensa que ha sido una de las más sólidas del campeonato.
Así, la final reunirá dos formas muy distintas de llegar a la misma meta. De un lado estará una selección acostumbrada a sobrevivir en partidos límite; del otro, un equipo que ha impuesto sus condiciones casi de principio a fin. El domingo no solo se disputará la Copa del Mundo, sino también el choque entre dos maneras opuestas de conquistarla.