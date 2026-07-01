¿Cuándo juega México los octavos de final del Mundial 2026 y quién será su rival?
México dio un paso más en la Copa Mundial 2026 al vencer a Ecuador en los dieciseisavos de final. Ahora, los dirigidos por Javier Aguirre ya tienen la mira puesta en los octavos de final. Aquí te contamos cuándo y dónde jugarán, además de quién podría ser su próximo rival.
Tras superar la fase de grupos de forma invicta, este martes 30 de junio el conjunto mexicano disputó su primer partido de eliminación directa. En el Estadio Azteca, el Tricolor se impuso 2-0 a Ecuador gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.
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México se queda en casa para los octavos de final
Con este triunfo, el Tricolor volverá a la actividad el próximo domingo 5 de julio, cuando dispute los octavos de final a las 18:00 horas. Gracias a que terminó como líder del Grupo A, tendrá la ventaja de jugar nuevamente en el Estadio Azteca.
Además, este compromiso será el último de los 13 partidos que la capital del país albergará durante la Copa Mundial 2026 y representará el quinto encuentro del torneo que se dispute en el Coloso de Santa Úrsula.
Inglaterra o República Democrática del Congo: de ahí saldrá su próximo rival
De acuerdo con el cuadro de eliminación directa, el siguiente adversario de México saldrá del enfrentamiento entre Inglaterra, campeona del mundo en 1966, y la República Democrática del Congo, una de las grandes revelaciones de la fase de grupos.
El conjunto inglés finalizó como líder del Grupo L con 7 puntos, luego de vencer 4-2 a Croacia, empatar 0-0 con Ghana y derrotar 2-0 a Panamá.
Por su parte, la República Democrática del Congo avanzó como uno de los mejores terceros lugares tras sumar 4 unidades en el Grupo K. En la fase de grupos empató 1-1 con Portugal, cayó 1-0 ante Colombia y cerró con una victoria por 3-1 sobre Uzbekistán, resultado que le permitió clasificarse a la ronda de eliminación directa.