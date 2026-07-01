México rompe la barrera de 40 años y vuelve a ganar una eliminatoria mundialista
Cuarenta años esperó México una noche como esta. Cuarenta años de eliminaciones, frustraciones y generaciones que se quedaron a un partido de romper la barrera. El 30 de junio de 2026, en un Estadio Azteca convertido en una sola voz, el equipo de Javier Aguirre saldó una deuda histórica. Derrotó 2-0 a Ecuador, ganó por primera vez una eliminatoria directa en una Copa del Mundo desde 1986 y confirmó que este equipo ya no carga el peso del pasado: escribe el suyo.
El Azteca no esperó al primer gol para creer. Empezó a rugir desde que aparecieron los jugadores por el túnel, como si las más de 80 mil personas entendieran que estaban por presenciar algo más grande que un partido de futbol. México no solo buscaba un boleto a los cuartos de final; buscaba romper cuarenta años de frustraciones.
El abrazo inicial de Raúl Jiménez y Gilberto Mora a segundos de iniciar el encuentro presagiaba la apuesta de Javier Aguirre. Ser protagonista en el partido que le hacía falta a México para completar otra historia, más allá de los paradigmas que ya se han roto en la fase de grupos.
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Javier Aguirre había repetido durante días que, pese al paso perfecto en la fase de grupos, su selección todavía podía jugar mejor. No le había gustado un equipo que había ganado tres partidos, no había recibido gol y había firmado la mejor primera ronda en la historia de México en los Mundiales. Quería más. Quería protagonismo. Y en el partido donde ya no existía margen de error, fue fiel a su palabra.
La decisión más simbólica fue mantener la confianza en Gilberto Mora. El futbolista de 17 años volvió a aparecer desde el inicio, acompañado por Luis Romo en el mediocampo, en una alineación que mantenía la base del torneo, pero con un mensaje claro: México iba a buscar el partido desde el primer minuto.
Antes incluso del silbatazo inicial llegó una de las imágenes de la noche. Raúl Rangel realizó, una vez más, el ritual que lo ha acompañado durante todo el Mundial. Colocó el balón sobre la frente, cerró los ojos durante varios segundos y permaneció inmóvil mientras el Azteca rugía a su alrededor. Era su momento de concentración antes de disputar un partido que podía igualar una marca histórica de imbatibilidad bajo los tres postes mexicanos. Cuatro partidos sin gol, como aquella marca de Antonio Carbajal y Nacho Calderon en 1966 y 1970.
A unos metros, Gilberto Mora recibió la mayor ovación cuando las alineaciones fueron anunciadas por el sonido local. Instantes después abrazó a Raúl Jiménez, quien le entregó el balón para realizar el saque inicial. Era un gesto sencillo, pero también el reflejo de un vestidor que había decidido arropar al jugador más joven del Mundial.
El ambiente fue distinto a cualquier otro vivido durante el torneo. Desde el calentamiento, el estadio entendió que ya no era una fiesta de fase de grupos. Era una cita con la historia. El “¡México, México!” cayó desde las tribunas antes de que rodara la pelota y nunca dejó de escucharse.
La respuesta del equipo fue inmediata. México salió a jugar con un 4-3-3 agresivo, con presión alta y con recuperación de la pelota en territorio ecuatoriano. Mora aparecía por todo el frente de ataque, se asociaba con Roberto Alvarado, cambiaba de perfil constantemente y obligaba a Ecuador a retroceder. El equipo de Sebastián Beccacece apenas podía respirar.
Los primeros “oles” llegaron antes de los diez minutos. Cada recuperación mexicana era celebrada. Cada vez que Ecuador intentaba construir desde atrás aparecía un abucheo ensordecedor. El Azteca jugaba su propio partido.
Gilberto Mora fue el termómetro ofensivo. Disparó desde media distancia, filtró balones, cambió el ritmo del ataque y mostró una personalidad impropia para un futbolista de 17 años. México monopolizaba la posesión, sumaba seis disparos antes del minuto 15 y obligaba a Ecuador a sobrevivir.
La propuesta de Aguirre era valiente. Su defensa jugaba prácticamente mano a mano contra los atacantes ecuatorianos mientras el resto del equipo se instalaba en campo rival. El riesgo existía, pero el técnico mexicano había decidido asumirlo.
Al minuto 22 llegó la recompensa
La jugada nació, como tantas otras, desde la circulación mexicana. Roberto Alvarado encontró el movimiento de Julián Quiñones, quien atacó el espacio a la espalda de la defensa. El delantero arrancó desde atrás de medio campo, ganó la carrera y definió con un disparo potente al ángulo superior derecho.
El Azteca explotó.
Quiñones alcanzó su tercer gol del Mundial y entró al grupo de futbolistas mexicanos con más anotaciones en Copas del Mundo, igualó a Cuauhtémoc Blanco y Rafael Márquez, quedó apenas a uno de Luis Hernández y Javier Hernández.
Entonces apareció el canto. “¡Y si sí!… ¡Y si sí!”
No era solamente una consigna. Era una esperanza que llevaba cuatro décadas de espera para salir.
México no bajó el ritmo. Siguió la presión, recuperó arriba y movió la pelota con paciencia. Mora continuó apareciendo entre líneas, Alvarado encontró espacios por derecha y Raúl Jiménez empezó a ganar cada vez más protagonismo.
La segunda anotación terminó por confirmar la superioridad.
Raúl inició la jugada con una pared junto a Quiñones. El delantero colombiano devolvió el balón con precisión y Jiménez definió para marcar su segundo gol del torneo y el número 47 de su carrera con la Selección Mexicana, se consolidó como el segundo máximo anotador histórico del Tri, únicamente detrás de Javier Hernández, quien suma 52.
El estadio volvió a estallar. Otra vez se escuchó el “Y si sí…” mientras las gradas comenzaban a creer que el siguiente rival también le tocaría sentir el poderío del Azteca con ocho victorias y dos empates, además de 18 goles a favor y dos en contra.
Ecuador intentó reaccionar. John Yeboah generó la llegada más peligrosa de los sudamericanos y obligó a Raúl Rangel a intervenir con una gran desviada, la única exigencia importante para el arquero mexicano durante el partido. Pero el control seguía siendo mexicano.
La comunión entre el equipo y la tribuna fue absoluta. No hubo silencios. No hubo nervios. Solo una sensación compartida de que México estaba jugando el mejor partido del torneo justo cuando más lo necesitaba.
Aguirre encontró, por fin, el partido que buscaba desde el inicio del Mundial. Veinticuatro años después de aquella eliminación frente a Estados Unidos que lo persiguió durante toda su carrera, el entrenador mexicano encontró la respuesta en el mismo escenario donde tantas veces soñó con una revancha.
La noche terminó siendo mucho más que una clasificación. Fue la confirmación de una idea. La confirmación de un entrenador que nunca dejó de creer en atacar.
La confirmación de un adolescente llamado Gilberto Mora que jugó como si los escenarios gigantes fueran parte de su rutina. Y la confirmación de que este México ya dejó de perseguir fantasmas.
Porque el abrazo entre Raúl Jiménez y Gilberto Mora antes del saque inicial terminó siendo el primer capítulo de una historia distinta. La historia del equipo que rompió una espera de cuarenta años. La historia del Azteca que volvió a celebrar una victoria de eliminación directa en una Copa del Mundo.
La historia de Javier Aguirre, que finalmente saldó la deuda que cargaba desde el 17 de junio de 2002. Su mensaje siguió en el campo, sacó a Mora por Brian Gutiérrez al 59 para darle otra oportunidad al jugador de Guadalajara y hacerle sentir el ambiente del Azteca, curtir su futuro. Además de que el jugador más joven del mundial saliera ovacionado.
Lo mismo hizo con Raúl, Alvarado y Quiñones, los protagonistas de la noche, quienes también salieron ovacionados. Entraron Santi Gimenez y Obed Vargas, para sumar minutos y sentir el rugir del Azteca.
Y la historia de una selección que, por primera vez en mucho tiempo, dejó de mirar hacia atrás para empezar a escribir su propio futuro.
Cuando el silbatazo final liberó al Azteca, ya nadie pensaba en estadísticas ni en rachas. Lo que cayó fue un peso de cuarenta años. Aguirre levantó los brazos, los futbolistas corrieron a abrazarse y las tribunas siguieron cantando como si no quisieran que terminara la noche. México no solo ganó un partido; recuperó una parte de su historia. Porque las generaciones que vienen ya no crecerán escuchando que el Tri nunca pudo dar ese paso. Ahora tendrán otra historia que contar. La que comenzó la noche en que el Azteca volvió a hacer temblar un Mundial.