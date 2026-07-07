¿Cuánto dinero ganó México en el Mundial 2026? Esta fue la millonaria cifra que recibió
México no se fue con las manos vacías. La FIFA ha repartido una bolsa de 871 millones de dólares entre los 48 equipos que participaron en esta Copa Mundial 2026. Descubre cuánto fue lo que le tocó a México tras quedar entre los 16 mejores del torneo.
Para empezar, es importante mencionar que este es el torneo que más dinero entregará en la historia de los mundiales, superando en un 50.5 por ciento lo que se otorgó en Qatar 2022. También hay que explicar que estos montos se van dividiendo y asignando según el rendimiento que haya mostrado cada escuadra. Esto quiere decir que, entre más avance una selección, mayor será su premio final.
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La primera repartición se da desde antes de empezar la Copa del Mundo. La federación de cada país clasificado recibe de inicio una cantidad de 2.5 millones de dólares. La intención de la FIFA es que con ello pueda costear gastos de traslados, preparación, hospedaje, logística, equipamiento, bonos y demás necesidades que le permitan competir en el evento.
México ganó 17.5 millones de dólares por llegar a octavos
Ahora, una vez en competencia, los equipos eliminados en la fase de grupos se llevan un bono de 10 millones de dólares solo por participar. Pero si logran avanzar a los octavos de final, aseguran un premio de 15 millones de dólares.
En el caso de México, el equipo se despidió este domingo 5 de julio tras caer por un doloroso 2-3 ante Inglaterra en los octavos de final. Por esta razón, al representativo tricolor le tocó una bolsa de 15 millones de dólares por su desempeño en la cancha, lo que, sumado a los 2.5 millones iniciales, da un total de 17.5 millones de dólares.
Esto significó casi el doble de lo que la selección mexicana recibió en la edición anterior. Y es que en Qatar 2022, al quedar eliminada prematuramente en la fase de grupos, el conjunto nacional solo recibió un acumulado total de 9 millones de dólares.
El campeón ganará 50 millones de dólares
Para los equipos que siguen con vida en el torneo, los bonos serán todavía mayores. Por ejemplo, las escuadras clasificadas a los cuartos de final recibirán una base de 19 millones de dólares.
Finalmente, los cuatro semifinalistas obtendrán una cantidad diferente según la posición exacta en la que finalicen el torneo. Hay que recordar que los dos eliminados en dicha ronda disputarán el partido por el tercer lugar, donde además de la medalla de bronce hay un incentivo económico en disputa. Lo mismo ocurrirá en la gran final, donde, además de la gloria y el título, el ganador se llevará a casa 50 millones de dólares.
Premios para los cuatro primeros lugares:
- Cuarto puesto: 27 millones de USD
- Tercer puesto: 29 millones de USD
- Subcampeón: 33 millones de USD
- Campeón: 50 millones de USD