Inglaterra golpeó cuando más dolía y México volvió a quedarse a un paso
México comprobó que estaba listo para competir de tú a tú con una potencia mundial. Su mentalidad y resiliencia quedaron expuestas después de recibir dos golpes casi consecutivos de Inglaterra en el primer tiempo. Lejos de derrumbarse, el equipo de Javier Aguirre regresó con el orgullo herido, embistió como un toro bravo, adelantó líneas, dominó largos pasajes del complemento y puso contra las cuerdas a uno de los favoritos al título. No alcanzó. La reacción fue tan valiente como insuficiente.
Inglaterra dejó atrás el viejo mito de la altura y conquistó por primera vez la Ciudad de México justo en el escenario más importante: unos octavos de final de la Copa del Mundo. México, el equipo que durante el torneo rompió récords históricos, mantuvo cuatro porterías en cero y alimentó la ilusión de una generación entera, volvió a encontrar el mismo muro que ha frenado a tantas generaciones.
La historia lo recordará como uno de los mejores equipos mexicanos por sus números, pero también como otro que se quedó a un paso de romper la barrera. El Estadio Azteca empujó hasta el último minuto, aunque esta vez tampoco pudo cambiar el destino. La derrota por 3-2 dejó a la selección mexicana lejos de igualar el histórico sexto lugar alcanzado en 1970 y 1986, mientras Inglaterra firmó una victoria inédita en la capital mexicana para avanzar a los cuartos de final.
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El partido
La batalla comenzó mucho antes del silbatazo inicial. No fue con el balón, sino con las gargantas. De un lado, los cánticos ingleses. Del otro, el inagotable “¡México, México!” que retumbó en cada rincón del Estadio Azteca. La música de dos culturas se enfrentó primero desde las tribunas, en una guerra de porras que terminó por convertir el escenario en una auténtica caldera.
Javier Aguirre no movió una sola pieza. Apostó por el mismo once que había ofrecido la mejor versión futbolística de México en mucho tiempo. La confianza era absoluta. Gil Mora y Julián Quiñones fueron los más ovacionados cuando aparecieron en las pantallas. La afición entendía que esa alineación los había llevado hasta los octavos de final y quería verla escribir otra página histórica.
Si el ambiente frente a Ecuador había parecido inolvidable, esta vez fue todavía más imponente. La cabecera norte se convirtió en un océano verde, blanco y rojo que bailó al ritmo de los tambores, mientras del otro extremo resistía el pequeño pero ruidoso bloque inglés. El Azteca volvió a cumplir su parte. Era una fiesta nacional.
Llegó el momento de los himnos y el estadio explotó. El rugido posterior al Himno Nacional Mexicano estremeció a los jugadores. Inglaterra quedó completamente opacada por el estruendo de más de ochenta mil voces. Las banderas ondeaban sin descanso mientras el equipo posaba para la fotografía oficial. La emoción se respiraba en cada asiento.
Había una sensación compartida: la oportunidad era histórica. Volver a unos cuartos de final, como en 1970 y 1986, ahora en casa, en un Mundial que México había hecho suyo desde la inauguración. Antes del silbatazo, el sonido alcanzó los 149 decibeles. El Azteca rugía como pocas veces.
Inglaterra movió el balón y recibió una lluvia de abucheos. Cuando México recuperó la posesión apareció el primer “¡México, México!” ensordecedor. Jesús Gallardo levantó la mirada al cielo. Johan Vásquez y Erik Lira pedían concentración con gestos permanentes.
La primera tarjeta llegó de inmediato. Declan Rice derribó a Luis Romo y fue amonestado. México comenzó mejor. Atacó principalmente por la banda derecha con Roberto Alvarado, mientras Inglaterra esperaba el momento para golpear.
Los “oles” aparecieron muy temprano. Al minuto ocho los ingleses decidieron hacerse del balón y el encuentro se convirtió en una batalla por el control del mediocampo. La primera aproximación europea fue un envío para Bukayo Saka que Raúl “Tala” Rangel resolvió con seguridad.
Aguirre mandó a calentar jugadores apenas al minuto 13, una señal de que vivía el partido con máxima intensidad pese al buen inicio de los suyos.
La oportunidad más clara llegó al minuto 15. Alvarado levantó un centro preciso y Raúl Jiménez se lanzó de palomita. Jordan Pickford reaccionó abajo con una gran atajada para evitar el primer gol mexicano. El delantero buscaba su tercera anotación del torneo y volver a castigar a un rival al que tantas veces le había marcado en la Premier League.
Gil Mora comenzó entonces a aparecer entre líneas. Se asoció con Julián Quiñones, intercambiaron paredes y el juvenil sacó un disparo que fue bloqueado por la defensa. México era mejor. Al minuto 20 dominaba también en los intentos: tres remates contra ninguno de Inglaterra.
La primera respuesta inglesa llegó hasta el 28, cuando Anthony Gordon probó desde fuera del área y Rangel respondió con seguridad.
Parecía que el partido caminaba hacia un descanso equilibrado, pero Inglaterra recordó por qué sigue siendo una de las grandes potencias.
Al minuto 36, Bukayo Saka desbordó por la derecha y envió un centro que Harry Kane no alcanzó a conectar. Detrás apareció Jude Bellingham, lanzándose de palomita para vencer a Rangel y romper dos fortalezas mexicanas de un solo golpe: el invicto de cuatro partidos sin recibir gol y una impresionante racha de quince primeros tiempos consecutivos sin permitir anotación en Copas del Mundo.
México apenas se reponía cuando llegó el segundo mazazo. Al 38, otro desborde inglés terminó nuevamente en los pies de Bellingham. Esta vez, tras un servicio de Kane, el mediocampista definió dentro del área para colocar un 2-0 tan inesperado como demoledor.
Lejos de rendirse, el Azteca respondió con un ensordecedor “¡Sí se puede!”. México intentó reaccionar de inmediato. Sabía que necesitaba mostrar esa versión ofensiva que lo había convertido en el equipo mexicano más goleador en la historia de los Mundiales.
La esperanza revivió al minuto 42. Julián Quiñones encontró el descuento y alcanzó cuatro goles en la Copa del Mundo, igualó a Luis Hernández como el máximo goleador mexicano en una misma edición mundialista. Además, ese tanto confirmó a esta selección como la más goleadora en la historia de México en los Mundiales, superó a la del 98.
Las estadísticas contaban una historia distinta al marcador. México había disparado siete veces contra apenas tres de Inglaterra, con tres remates al arco por bando. Sin embargo, los europeos habían sido letales.
Antes del descanso todavía hubo dos oportunidades para igualar. Quiñones bajó un centro para Raúl Jiménez, cuyo disparo salió machucado cuando parecía tener destino de gol. Después llegó otro testarazo del delantero mexicano que Pickford volvió a rechazar con una gran intervención.
México terminó el primer tiempo como un toro herido después de recibir dos estocadas. Había mostrado quizá su mejor versión futbolística del torneo, pero se encontró con una Inglaterra que convirtió casi todo lo que generó.
Aguirre no tardó en mover sus piezas. Para el segundo tiempo dejó en el vestidor a César Montes y envió al campo a Edson Álvarez. Mientras tanto, Santiago Giménez y Armando “La Hormiga” González comenzaron a calentar. El mensaje era claro: México iría por la remontada.
Inglaterra avisó primero. Al minuto 49, Nico O’Reilly sacó un disparo que obligó nuevamente a Rangel a intervenir. Poco después se presentó un conato de bronca que terminó por incendiar los ánimos dentro y fuera del terreno de juego.
El encuentro cambió al minuto 54. Jarell Quansah llegó tarde sobre Jesús Gallardo y el árbitro le mostró la tarjeta roja directa. Inglaterra se quedó con diez hombres y el Azteca explotó. Por un instante volvió a sentir que la historia podría escribirse del lado mexicano.
Thomas Tuchel reaccionó de inmediato. Al minuto 57 retiró a Bukayo Saka para reforzar la defensa con John Stones. El mensaje era evidente: resistir.
Pero cuando México parecía tener impulso emocional, apareció la jerarquía inglesa. Al minuto 60, Raúl Rangel salió a destiempo y cometió penal. Harry Kane tomó la responsabilidad y, con la tranquilidad de los grandes goleadores, venció al guardameta mexicano para marcar su sexto gol del Mundial. Inglaterra recuperaba dos goles de ventaja: 3-1.
Aguirre respondió de inmediato. Sacó a Gil Mora y Luis Romo para dar ingreso a Santiago Giménez y Brian Gutiérrez. Toda la artillería estaba en la cancha.
La reacción llegó nueve minutos después. Raúl Jiménez cobró con autoridad un penal para vencer a Pickford y firmar su tercer gol del torneo. El 3-2 volvió a encender al Azteca.
“¡Sí se puede!… ¡Sí se puede!”, bajó desde las tribunas mientras México se lanzaba con todo al frente.
El Tricolor mostró resiliencia, orgullo y carácter. No quería resignarse a otro capítulo de frustración. Durante décadas el futbol mexicano había tropezado en la misma frontera, pero esta generación se negaba a aceptar ese destino. La afición respondió como durante toda la noche: alentando sin descanso.
La pausa para la hidratación dio un respiro antes del asedio final. Al minuto 75, Tuchel realizó un doble cambio para formar una línea de cinco defensores. Inglaterra ya no buscaba atacar; quería sobrevivir.
Aguirre contestó cuatro minutos más tarde. Retiró a Jorge Sánchez y dio entrada a Álvaro Fidalgo, buscando un último pase, una última combinación, una última oportunidad.
El reloj comenzó a convertirse en el mejor aliado inglés. México empujó con el corazón, con la gente y con el orgullo. Cada balón al área era recibido con un grito colectivo. Cada recuperación levantaba al estadio de sus asientos. Aguirre mandó a Guillermo Martínez, ya a la desesperada, para buscar un cabezazo. Tres delanteros en el área. Se volvió monótono. México se quedó sin ideas y sólo trató de mandar centros.
El tiempo fue implacable. El silbatazo final congeló el sueño. Inglaterra avanzó a los cuartos de final y México volvió a quedarse en la orilla.
No fue una derrota cualquiera. Fue una de esas noches que duelen precisamente porque alimentaron la ilusión. El equipo de Javier Aguirre compitió de frente, fue superior durante largos lapsos y terminó con más disparos que su rival, pero descubrió que, en estas instancias, la diferencia entre un candidato y un aspirante es la contundencia.
El Azteca despidió a los suyos entre aplausos. Porque, aunque el Mundial terminó antes de lo que millones soñaban, esta selección volvió a hacer creer a un país entero que era posible desafiar la historia. Y esa, quizá, sea la herencia más importante de un equipo que, por momentos, estuvo muy cerca de cambiar su destino.