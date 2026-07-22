¿Cuánto viajó Infantino durante el Mundial 2026 y qué daño provocó al medio ambiente?
Un total de 106,323 kilómetros fue la distancia que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, recorrió en aviones privados durante la Copa Mundial 2026. Prácticamente fue como darle dos veces y media la vuelta al planeta Tierra. Además, en tan solo 40 días, él solo provocó más emisiones de carbono que las que una persona genera a lo largo de toda su vida, únicamente para acudir a la mayor cantidad de partidos posibles.
Una de las imágenes que más veces se repitió durante Norteamérica 2026 fue la del máximo dirigente del fútbol presente en los palcos y gradas. Y es que Infantino estuvo en 42 de los 104 partidos del torneo, recorriendo los tres países sede, México, Estados Unidos y Canadá, y visitando cada uno de los 16 estadios que albergaron la Copa del Mundo.
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49 vuelos y más de 142 horas: el tiempo que Infantino pasó en el aire
El primer encuentro al que acudió fue la inauguración del certamen entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, celebrada el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. A partir de ahí comenzó su travesía, pues ese mismo día volvió a aparecer en escena para el encuentro entre Corea del Sur y República Checa en Guadalajara.
En total, presenció 25 partidos de la fase de grupos, 9 de dieciseisavos de final, 4 de octavos, uno de cuartos de final, las dos semifinales y la gran final, donde le entregó el trofeo a España tras vencer a Argentina. Incluso hubo días, como el 19 y el 23 de junio, en los que el mandatario asistió a tres encuentros.
Además, de acuerdo con la plataforma FIFA World Cup Emissions Tracker, realizó siete viajes fuera del cronograma de los partidos. También realizó dos traslados internacionales, uno a España y otro a Catar. En total, sumó 49 vuelos, visitó 18 ciudades y atravesó los cielos por un aproximado de 142 horas.
Realizó vuelos de solo 11 minutos para moverse en la misma ciudad
En cuanto a la duración de sus trayectos, el más largo fue de 8 horas y 57 minutos, desde Madrid hasta Dallas. Por su parte, entre los vuelos dentro de los mismos países sede, el más extenso fue un viaje de Miami a Seattle que duró 5 horas y 44 minutos.
Sin embargo, también realizó traslados aéreos extremadamente cortos que duraron menos de un cuarto de hora. Entre ellos destacan un viaje de Boston a Bedford de 12 minutos y otro de Opa-locka a Miami de 13 minutos. Incluso realizó un vuelo de tan solo 11 minutos para moverse dentro de una misma ciudad, despegando y aterrizando en Dallas.
El impacto ambiental de sus viajes
Únicamente durante el tiempo que duró el Mundial, Gianni Infantino generó con sus trayectos 1,020.3 toneladas de dióxido de carbono.
Según un estudio de la Universidad Iberoamericana, una persona en México genera en promedio 3.7 toneladas de CO₂ al año. Si esta cifra se multiplica por la esperanza de vida promedio de 75.5 años, de acuerdo con datos del INEGI, da un total de 279.35 toneladas de dióxido de carbono a lo largo de toda su existencia.
Esto quiere decir que Infantino, en solo 40 días, provocó 3.65 veces más impacto sobre el medio ambiente que el que un mexicano promedio genera en toda su vida.