Del banquillo a los imprescindibles: los futbolistas con más y menos minutos del Mundial 2026
España se consagró campeona del mundo por segunda ocasión en su historia, pero no todos los futbolistas de la plantilla pueden decir que tuvieron un rol clave dentro del terreno de juego, pues hasta cuatro de ellos no vieron acción durante todo el torneo.
Se trata de los porteros suplentes David Raya y Joan García, además de los jugadores de campo Alejandro Grimaldo y Víctor Muñoz. A pesar de ello, la FIFA sí los considera ganadores del trofeo aunque no disputaran ningún minuto en sus ocho partidos, entregándoles incluso su respectiva medalla y anillo de campeón.
Raya, García, Grimaldo y Muñoz se suman a Víctor Valdés, Pepe Reina y Raúl Albiol como los futbolistas campeones del mundo con España que no vieron minutos en sus respectivos Mundiales, unos en Norteamérica 2026 y los otros en Sudáfrica 2010.
Dentro del plantel español hay otros cuatro que se salvaron por poco, como Eric García y Martín Zubimendi, que debutaron hasta el partido final ante Argentina; los casos más extremos son los de Borja Iglesias y Marc Pubill, que apenas vieron uno y tres minutos durante la justa.
SIN PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL
De las cuatro selecciones que llegaron a las semifinales, hasta nueve futbolistas de Inglaterra, Francia y Argentina no vieron ni un solo minuto de acción.
- INGLATERRA: Por parte de los Tres Leones, Thomas Tuchel nunca utilizó a James Trafford, tercer arquero, así como a Kobbie Mainoo y Jordan Henderson, ambos debido a lesiones.
- FRANCIA: Además de los dos porteros suplentes, Brice Samba y Robin Risser, Didier Deschamps no utilizó a Lucas Hernández en su equipo; el caso que más sorprende es el de N'Golo Kanté, que no vio ningún minuto durante los ocho juegos de su selección.
- ARGENTINA: El caso de la Albiceleste es distinto, pues todos sus jugadores de campo vieron minutos durante la Copa del Mundo, dejando en el banquillo únicamente a los porteros suplentes Gerónimo Rulli y Juan Musso.
OTROS ETERNOS SUPLENTES
Un caso similar es el de Alemania, que también utilizó a todos sus futbolistas de campo, dejando en el banco a Oliver Baumann y Alexander Nübel, ambos porteros suplentes.
Otras potencias como Portugal o Brasil también contaron con futbolistas de campo y arqueros que no vieron minutos en el Mundial 2026. Portugal, por su parte, nunca utilizó a los guardametas José Sá ni Rui Silva, y el defensor Gonçalo Inácio tampoco vio actividad.
En Brasil fueron hasta cuatro los suplentes que nunca entraron de cambio: los guardametas Weverton y Ederson Moraes, así como Léo Pereira, del Flamengo, y Gleison Bremer, de la Juventus.
La Liga MX también vio bastante acción durante el torneo, pero hubo cuatro futbolistas que no tuvieron minutos dentro de las 48 selecciones participantes. El primero de ellos es Carlos Acevedo, guardameta de la selección mexicana que fue el único futbolista de la convocatoria que nunca saltó al terreno de juego.
El otro guardameta fue Santiago Mele, con Uruguay, que también vio cómo su entrenador, Marcelo Bielsa, hacía uso de sus otros dos porteros, dejándolo únicamente a él sin minutos.
Por último están los futbolistas de campo Willer Ditta y Adalberto Carrasquilla, de Colombia y Panamá, respectivamente. El defensor cafetero nunca tuvo oportunidad de entrar de cambio, a pesar de venir de ser campeón con Cruz Azul en el torneo mexicano, mientras que el centrocampista panameño arrastró una lesión que no le permitió jugar ningún partido, a pesar de ser convocado.
LOS MÁS ACTIVOS DEL MUNDIAL
Caso contrario es el de los futbolistas que más minutos tuvieron en la Copa del Mundo, entre los que destacan también los equipos semifinalistas, pues fueron las únicas cuatro selecciones que jugaron ocho partidos. El top 10 lo completan dos futbolistas de Argentina, dos de Francia, uno de Inglaterra y cinco de España.
A pesar de haberse ido a tres prórrogas, Argentina no dominó este listado de los futbolistas con más minutos en el campo. Quien sí lo hizo fue Emiliano Martínez, que con la marca de 810 minutos se convierte en el jugador con más tiempo dentro del terreno de juego en una sola Copa del Mundo.
Detrás de él están los españoles Cucurella, Cubarsí y Unai Simón, que al igual que el argentino jugaron todos los minutos de sus partidos, más los 30 extras de la final, dando así los 750 disputados.
Por último está Mike Maignan de Francia, el único del listado que no disputó ningún tiempo extra, pero que sí jugó todos los minutos en que su selección estuvo en el torneo con 720 en ocho partidos.
El top 10 de jugadores con más minutos es:
- Emiliano Martínez, Argentina (810 minutos)
- Marc Cucurella, España (750 minutos)
- Pau Cubarsí, España (750 minutos)
- Unai Simón, España (750 minutos)
- Alexis Mac Allister, Argentina (749 minutos)
- Aymeric Laporte, España (728 minutos)
- Rodri, España (726 minutos)
- Mike Maignan, Francia (720 minutos)
- Kylian Mbappé, Francia (698 minutos)
- Marc Guehi, Inglaterra (662 minutos)